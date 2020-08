Zinedine Zidane: "Cuando ganamos la Liga fue el día más bonito de mi vida"

"Haber reanudado esta Liga, haberla terminado y haberla ganado, para mí fue prácticamente el día más bonito de mi vida", señaló el entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, este miércoles en una entrevista con 'AFP', en la que volvió a abrir la puerta a dirigir en el futuro a la selección francesa.

En una entrevista ofrecida con la ocasión del lanzamiento de 'Zidane Five Club', un proyecto de escuelas de fútbol en Francia que asocia este deporte con la integración social, el técnico del Real Madrid explicó su necesidad de transmitir, charló sobre la temporada recién finalizada y habló de la próxima, en la que quiere ganar "todo" con su equipo.

"Si el señor Tulio Gómez no acata el fallo y se retracta, corre el riesgo de ir a la cárcel”

¿Por qué se implica en este proyecto de escuelas de fútbol?

"Es un proyecto que gira alrededor de los jóvenes. Se trata de mostrar cosas, un contenido, romper un poco los códigos. Tenía cosas que decir, sobre todo con respecto al contenido. Lo más importante es no perder nunca de vista el placer del juego".

Con el Real Madrid ha acabado la temporada con un título de Liga pero también con una eliminación en octavos de la Champions. ¿Tiene ganas de revancha?

Publicidad

"Los objetivos son siempre los mismos, hay que ganarlo todo. No hay orden de prioridades. Nos habíamos puesto este objetivo muy alto. Tras el confinamiento, sabiendo que quizás no íbamos a poder jugar, finalmente haber reanudado la Liga, haberla terminado y ganado, para mí fue el día más bonito. Prácticamente el día más bonito de mi vida. Incluso si siempre hay necesidad de decir que la Champions es lo más, magnífica, no hay que comparar. Cuando ganamos esta Liga, complicada, muy difícil, fue realmente el día más bonito de mi vida profesional".

Las últimas noticias sobre la vuelta del fútbol colombiano, contadas por Presidente de la Dimayor

Usted ha dicho que seguirá en el Real Madrid "hasta que algo llegue". ¿Hay alguna duda sobre su futuro?

"Será siempre así. En lo que yo soy atípico es que no tengo un plan de carrera. Tengo ganas de hacer cosas, tengo el mismo placer en entrenar hoy que cuando era jugador. Y cuando no sea así, tendré que hacer otra cosa".

Publicidad

¿Y la selección francesa?

"Veremos todo eso. Lo dije aquí hace una decena de años. Si soy entrenador, ¿por qué no entrenar un día a la selección francesa? No es nuevo. Incluso Didier Deschamps lo sabe porque fue él quien lo anunció. Todos tenemos una historia y mi historia con la selección francesa fue bella hasta mi último partido. Con altos y bajos, pero bella. Si un día debe continuar, se hará de manera natural. Pero no está de actualidad. Pasará cuando tenga que pasar".

“A Juan Fernando Quintero el club chino ya le está pagando, se va el viernes de Argentina”

Siendo marsellés, ¿le gustaría entrenar al Marsella?

"No puedo responder a esa pregunta. Si no tengo plan de carrera, no pienso en eso. Pienso en el día a día".