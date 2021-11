Zlatan Ibrahimovic, como siempre: “Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora, yo llegué y todo cambió”

Zlatan Ibrahimovic , fiel a su estilo, dejó unas declaraciones explosivas, esta vez hablando sobre el presente del PSG.

“Fui uno de los primeros en fichar y estoy muy orgulloso por eso, porque sin mí, el PSG no sería lo que es ahora. Algunas personas piensan que vine por el dinero, y no, yo llegué y todo cambió”, afirmó a ‘Telefoot’.

Además, Ibrahimovic, actualmente en el Milan, de Italia, mencionó que el actual equipo tiene muchas estrellas, pero poca unión.

“No son más fuertes que el equipo en el que estuve, porque éramos un equipo. Hoy no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento”, afirmó el sueco.