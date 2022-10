Zlatan Ibrahimovic: “Desde que me fui del PSG, todo se derrumbó, ya no tienen nada qué hablar”

Zlatan Ibrahimovic volvió a ser protagonista en los micrófonos en las últimas horas, cuando se pronunció hacia el medio francés ‘Canal + Francia’ y dejó picantes palabras en el ambiente, fiel a su costumbre. El futbolista recordó la etapa que tuvo en el PSG y comparó la importancia que tuvo en el club, con el presente actual de la institución, uno de los mejores planteles del mundo y al que se le exige más y más, siendo la Champions League el principal objetivo.

"Desde que me fui de Francia; todo se derrumbó. Ya no tienen nada de qué hablar. Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a jugadores como Mbappé, Neymar y Messi no ayuda", expresó el sueco.

Recordemos que Ibrahimovic siempre ha tenido un ambiente tenso con el pais ‘galo’. Cuando el PSG se enfrentaba al Girondins de Burdeos, en ese momento el equipo de la capital de Francia perdió 3-2 y el sueco salió enojado hacia los vestuarios y a gritos expresó que "en 15 años nunca he visto un árbitro como este. En este país de mierda. Este país no merece al PSG. Somos demasiado buenos para este país". En ese momento armó una polémica por sus palabras.

¿Cuando llegó Zlatan Ibrahimovic al PSG?

El atacante sueco Ibrahimovic llegó al PSG el 17 de julio del 2012, proveniente del Milan, de la Serie A de Italia. Su transferencia fue en su momento sonada y ocupó espacios en los principales medios de Europa. Firmó un contrato por tres años.

¿Cuántos títulos ganó Zlatan Ibrahimovic con el PSG?

‘Ibra’ tiene una buena cantidad de campeonatos logrados con el equipo francés. Todos los años en los que estuvo jugado en el equipo europeo, fue campeón.

4 ligas de Francia

3 Supercopas de Francia.

3 Copa de la Liga de Francia

2 Copas de Francia



¿Cómo le ha ido al PSG en la temporada 2022-2023?

El equipo comandado por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé es el actual líder de la Liga de Francia con 35 puntos, le lleva 5 unidades al Lens, segundo de la tabla de posiciones.

A nivel europeo, el PSG es el líder del grupo H con 11 puntos. El grupo lo completan Benfica, Juventus y Maccabi Haifa.