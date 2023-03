Zlatan Ibrahimovic, el 'papá de los pollitos' de los jugadores de la Selección Suecia

El delantero del Milan, Zlatan Ibrahimovic, declaró este martes que, a sus 41 años, se siente como el "padre" de la selección sueca y que no piensa en cuánto tiempo seguirá jugando, sino en el "día a día".

"He estado fuera 14 meses en los que solo sufrí (por una lesión). Ahora estoy de vuelta y me siento bien. Juego con alegría y sin dolor. Veremos cuánto tiempo dura, pero es divertido estar aquí. Me siento como el padre de este equipo", dijo hoy en rueda de prensa en la concentración sueca.

"Ibra" siente que puede "aportar" al equipo, tanto dentro como fuera del campo, y que a su edad no debe pensar en el futuro, sino en el presente, de ahí que no quisiera pronunciarse si se ve en la próxima Eurocopa.

"Ayer les dije a mis compañeros: 'Seguro que se preguntan qué hago aquí, seguro que piensan que estoy loco'. Pero les dije también: 'Esperen a que se acerque el final, entonces entenderán lo que hago", dijo Ibrahimovic, quien admitió tener cierto "pánico" ante la posibilidad de que se acabe su carrera.

Ibrahimovic, que sufrió una larga lesión de rodilla, se había retirado de la selección al finalizar la Eurocopa 2016, pero regresó cinco años después, aunque las lesiones le impidieron estar en la Eurocopa 2021 y en los primeros encuentros de clasificación para Catar 2022.

El máximo goleador histórico de Suecia participó en el tramo final de la clasificación, aunque Suecia quedó eliminada en la ronda de repesca contra Polonia.

Para el sueco, convertirse en máximo goleador le tomó 121 partidos en donde pudo anotar en 62 ocasiones con la selección de mayores. Con categorías inferiores, pudo anotar siete goles en 11 partidos disputados entre la selección Sub 21 y Sub 18.

Suecia, que está encuadrada en el grupo F de clasificación para la Eurocopa 2024, se enfrentará a Bélgica el próximo día 24 en el Friends Arena de Estocolmo y, tres días después, recibirá en ese mismo estadio a Azerbaiyán.

Ibrahimovic se convirtió el sábado pasado en el goleador de más edad en la historia de la Serie A al marcar de penalti con el Milan frente al Udinese, su único gol en lo que va de temporada tras jugar 144 minutos por Serie A tras su lesión de rodilla. Por ahora, no ha tenido minutos en alguna otra competición que no sea la liga local italiana ya que todos los partidos por Champions League se los ha perdido mientras se recuperaba. Mismo caso para la Supercopa de Italia y la actual Copa de Italia.