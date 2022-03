Zlatan Ibrahimovic: "Jugaré hasta que vea que hay alguien mejor que yo"

Zlatan Ibrahimovic, jugador del AC Milan, siempre se caracterizado por su ego y sus palabras que para muchos son cargadas de soberbia. Y así lo dejó en evidencia en una entrevista con la UEFA.

"¿Hasta cuándo jugaré? Hasta que vea que hay alguien mejor que yo", dijo el futbolista en el momento en el que le indagaron por su posible retiro de la actividad deportiva.

"No quiero retirarme y luego decir que podría haber seguido, porque me arrepentiría por el resto de mi vida. El futuro aún está por escribirse, no estoy haciendo planes y veremos qué pasa", agregó Zlatan con absoluta claridad.

De esa forma, Ibrahimovic a sus 40 años se mantiene en forma y es indiscutible su calidad jugando al fútbol.

¿En qué equipos ha jugado Ibrahimovic?

El sueco jugó en clubes como Malmo de su país, en Ajax, Inter, Juventus, Milan, Manchester United, PSG y Los Ángeles de la MLS de Estados Unidos.