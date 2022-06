"Zlatan Ibrahimovic no hizo nada este año, no ha contribuido al título y quiere toda la atención "

Hakan Calhanoglu se ha convertido en una figura que no simpatiza en los aficionados del AC Milán. Desde la marcha al Inter tras haber terminado contrato con el conjunto 'rossonero', la hinchada ha calificado de enemigo al jugador turco, y ahora, con sus palabras hacia Zlatan Ibrahimovic, la llama se ha vuelto a avivar.

Después de 11 años, el Milán volvió a conseguir un título de Serie A, con el delantero sueco en sus filas, lo que le ha hecho ganarse el cariño de la afición del equipo, que le ha considerado como uno de sus grandes ídolos. Para Hakan Calhanoglu, la admiración hacia Zlatan es inmerecida.

En una entrevista para 'Tivibu Spor', el turco no se dejó nada para la estrella del Milán, resaltando su vanidad y su ego: "es alguien a quien le gusta llamar la atención. No ha hecho nada este año, no ha contribuido al título y quiere toda la atención de la afición. Él es así, pero tiene que pensar que tiene cuarenta años. Cuando yo tenga esa edad, no estaré haciendo esas cosas”.

Uno de los principales motivos por los que el jugador de Inter cargó contra Zlatan Ibrahimovic, se debe a los cánticos e insultos que la afición del Milán dedicó al turco después de ganar el 'scudetto'. En gran parte, esos cánticos fueron animados por el delantero de 40 años, lo que generó resentimiento en Calhanoglu, que no olvidó dejar un pequeño recado.

“Cuando jugaba en Milán, no estaba bien que una persona siempre me llamara, quisiera salir a cenar, andar en moto juntos, haga esto. Yo lo respetaba, él era igual conmigo”, declaró el mediapunta.

Zlatan Ibrahimovic no pudo hacer una de sus mejores temporadas, debido a las lesiones, que mermaron su participación en el Milan. El sueco registró 8 goles y 3 asistencias en 1009 minutos disputados en la Serie A que ganó con los 'rossoneros'.