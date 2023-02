Zlatan Ibrahimovic regresa nuevamente a la convocatoria con el Milan por primera vez en la temporada

El sueco Zlatan Ibrahimovic entró este viernes en una convocatoria con el Milan por primera vez en lo que va de temporada.

El ariete sueco disputó su último partido como 'rossonero' el pasado 22 de mayo, contra el Sassuolo, en el último partido de la temporada que coronó al Milan campeón del 'Scudetto' 19 años después de su última conquista.

Tres días después de ese partido, Ibra pasó por quirófano para operarse de la rodilla izquierda, una intervención que le ha apartado de los terrenos de juego durante ocho meses.

El italiano Stefano Pioli, entrenador del conjunto milanista, confirmó en rueda de prensa que el internacional sueco estará en el banquillo en el importante partido de liga ante el Torino, en un momento en el que el Milan necesita la victoria para no alejarse de los puestos de Liga de Campeones.

Pioli recupera de esta manera a una figura cuya importancia trasciende su papel sobre el verde, un jugador que se erigió líder del vestuario y que, sin embargo, no está inscrito en la lista para la Liga de Campeones al no estar al cien por cien tras el largo período de inactividad.

"Su rol siempre ha sido el de un gran motivador y un gran jugador, espero que pueda seguir siéndolo. Para la Liga de Campeones, la garantía que podía darnos era demasiado limitada por el momento, dentro de un mes y medio ¿quién sabe?", dijo este jueves en rueda de prensa el técnico.

El Milan marcha sexto en la tabla, pero sumido en un crisis de juego que le acompaña desde hace siete partidos en los que no conoce la victoria. Eliminado de Copa y con la Liga de Campeones a la vuelta de la esquina, los 'rossoneri' ocupan el puesto de Liga Conferencia, a un punto de los puestos 'Champions', el nuevo objetivo de este Milan que empezó la temporada queriendo revalidar su título.

Cabe resaltar que a poco de su regreso, el sueco concedió una entrevista a ‘Sport Mediaset’, donde dejó unas ‘picantes’ declaraciones a todos sus críticos, además de dejar ver cuáles son sus impresiones de cara a lo que viene: “Sigo siendo Dios, sigo siendo el número 1: ahora vuelvo y la música cambiará. Tengo muchas ganas, quiero hacer muchas cosas, lo que he perdido en los últimos meses".

"Ahora hay que hablar poco y demostrar nuestro valor sobre el terreno de juego. ¿Crítica? Es normal, porque si no te critican no estás en lo más alto. A mí me critican desde hace 25 años porque soy el número 1, estoy acostumbrado. Si fuera por mí, estaría en una isla con un cigarro. Si puedo ser un ejemplo y un líder, lo haré”, concluyó Zlatan.