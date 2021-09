Zlatan Ibrahimovic: "Tengo las mismas capacidades que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo"

El conocido centro delantero del Milan, Zlatan Ibrahimovic soltó otra de sus particulares frases, las cuales siempre dan de qué hablar.

Esta vez, incluyó dos nombres de suma importancia y de gran peso en el mundo del fútbol, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

"Si estás hablando de cualidades intrínsecas, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos... Sí, no gané la Champions pero no estoy obsesionado con eso, porque cuando haces cosas buenas colectivamente, el individuo te sigue. No puede ser bueno si el colectivo no es bueno", afirmó el jugador.

Con la constante competencia entre Ronaldo y Messi durante los últimos años, son pocos los futbolistas en arrebatarles algún trofeo a las estrellas del balompié mundial, uno de ellos fue Luka Modric, quien pudo obtener el balón de oro en 2018, respecto al tema Zlatan mencionó lo siguiente.

"¿Si extraño el Balón de Oro? ¡No, es el Balón de Oro el que me extraña! En el fondo, creo que soy el mejor jugador del mundo", sentenció el atacante sueco.