Zlatan Ibrahimovic tiene acostumbrado al mundo del fútbol no únicamente por sus goles, sino también, por su alto autoestima y la forma en la que se refiere a él mismo.

Es oficial: Zlatan Ibrahimovic fue convocado por la Selección de Suecia después de cinco años

Desde los inicios de su carrera ha dejado diferentes declaraciones que han llamado la atención sobre su comportar, cosa que no ha cambiado con los años.

La última de 'Ibra' ocurrió este martes tras un nuevo llamado a la Selección de Suecia, luego de su retiro de esta misma, en el 2016. En sus redes sociales, publicó una foto con la camiseta de su país, con el mensaje de "El regreso del Dios".

Zlatan Ibrahimovic es el máximo goleador histórico de la selección sueca, con 62 goles en 116 partidos, marca que espera seguir aumentando con este nuevo llamado.

Entre otras frases que lo recuerdan están las siguientes:

"Sólo Dios sabe... Y estás hablando con él ahora”. Respuesta que le dio a un periodista cuando le preguntó ¿Quién se clasificaría al Mundial?

"No necesito ningún trofeo para saber que soy el mejor jugador del mundo."

"Una cosa es segura: una Copa del Mundo sin mí no tiene nada de interesante, no hay razón para esperar algo del Mundial". Declaración que surgió tras la no clasificación de Suecia al Mundial de Brasil 2014.

"De ninguna manera, Zlatan no hace pruebas". Respuesta que le dio a Arsene Wenger, en sus inicios de carrera, cuando el entrenador quiso probarlo antes de ficharlo para el Arsenal.