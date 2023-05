Hernán 'Bolillo' Gómez: "Once Caldas salió a no quedar eliminado y el Junior a no clasificar"

Este sábado, en la jornada 18 del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla se vio supremamente superado por Once Caldas, que luego de nueve fechas sin ganar logró salir de esa mala racha tras vencer 2-0 a los dirigidos por Hernán 'Bolillo' Gómez.

Finalizado el compromiso, el entrenador del conjunto 'tiburón' se mostró consternado tras lo mostrado por su equipo en el Palogrande, "yo creo que esta puede ser la rueda de prensa más fácil para hablarla, desde que estoy con el Junior. Primero destaco el trabajo del Once Caldas, un trabajo ordenado, dinámico, reduce espacios, sale rápido. Y el Caldas salió a no quedar eliminado y nosotros a no clasificar, fue un partido malo del Junior, el peor desde que yo estoy, no hicimos nada bien, sería por lo que hizo el Caldas o nuestra actitud hoy. No hay mucho que hablar, Junior hoy no se encontró en todo el partido".

Y complementó con respecto a su rival, "yo veía el rendimiento del Caldas y no era malo, lo que pasa es que no ganaba los partidos, de hecho contra Jaguares jugó bien, así como hoy, y hoy también hizo un muy buen trabajo. Es un equipo que tiene idea de lo que hace, que se ordena, hoy fue muy superior a nosotros en todo el sentido".

Por otro lado, se refirió al mal momento de sus dirigidos este sábado, "yo hablé con los muchachos ahora en el camerino y ellos saben que ellos no se entendieron y que no estuvieron, Junior hoy no tuvo orden, no tuvo personalidad para tener el balón y no tuvo lo que venía haciendo en los anteriores partidos. Hoy quedamos desconcentrados con este Junior".

En otra de sus intervenciones habló del trabajo de su colega en el banco del 'blanco blanco', "yo sé cómo trabajan Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera, son grandes técnicos, estrategas, entrenadores, y lo que le vi al Caldas hoy se lo vi en otros partidos, me parece que es un buen camino en el que tienen, que se han hecho más fuertes por el estilo que está utilizando Pedro ahora, le está dando vuelta a lo que recibió en un principio, y va por buen camino, el futuro del Caldas para el próximo torneo va a ser mejor".

Para concluir reveló su intención con las sustituciones realizadas en el entretiempo, "uno por otro, como no veía el equipo, saque unos y entré otros a ver si veía un cambio en todo, porque no estaba el equipo. Yo miré el partido mudo porque vi que no estaba".