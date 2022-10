Hernán Torres, DT del Tolima: "Millonarios juega muy bien al fútbol, pero tuvimos más posesión"

Luego de un difícil inicio de semestre en el fútbol colombiano, el Deportes Tolima parece haber despertado en la recta final del rentado local. Este sábado, los dirigidos por Hernán Torres lograron sumar su tercera victoria consecutiva, tras vencer a Millonarios por la mínima diferencia.

De acuerdo con lo logrado en el estadio Manuel Murillo Toro, el estratega oriundo de Ibagué dio sus impresiones del compromiso: "el rival se paró para facilitarnos el trabajo a nosotros, la recomendación de nosotros era tener la pelota y no dársela a Millonarios, tratar de que no tuvieran la pelota, es un equipo que juega muy bien al fútbol. Creo que tuvimos más posesión que Millonarios, los jugadores captaron y realizaron".

Por otro lado, aprovechó para hablar del presente del equipo, tras el triunfo logrado frente al conjunto 'embajador', "llevamos nueve de nueve, que es muy importante para nosotros, alza el ánimo, reconforta y confirma las capacidades y calidad de grupo que tenemos, todo esto son méritos para Dios y nuestros jugadores que han mostrado su actitud, su garra y lucha por ganar y salir de esa situación tan complicada que tuvimos, pero así es el fútbol. Seguimos trabajando y seguimos luchando para trabajar y seguir mejorando".

Asimismo, dio algunas razones de por qué el mejoramiento del equipo, en las últimas jornadas, "han llegado unos de los jugadores de los que teníamos lesionados, aún quedan ocho, de los 17 que teníamos, los otros se han recuperado y han ayudado al equipo, estamos más sólidos y más estructurados. Había partidos en los que no tenía ni centrales, ni volantes, ni delanteros, y tuvimos que hacer variaciones para poder cumplir. No me estoy quejando, porque tengo un grupo humano que se conformó para eso".

Y agregó con respecto al plantel que tiene al mando, "el senador, Gabriel Camargo, contrató toda esta cantidad de jugadores para poder afrontar como lo hicimos en este año, fuimos campeones de Superliga, clasificamos a los octavos de la Copa Libertadores y además fuimos finalistas en la Liga, entonces me parece que se cumplió en el primer semestre, pero el equipo se nos reventó por lo que ustedes ya saben, pero ya estamos levantándonos".

En otra intervención se refirió al partido que les resta contra la 'cantera de héroes', "tenemos un partido muy bravo con Envigado, un equipo que juega muy bien al fútbol, en su casa y en su cancha. No va a ser fácil, pero nosotros iremos a trabajar el partido", puntualizó Torres Oliveros.

Por último habló sobre su saludo con Daniel Cataño, el exDeportes Tolima, "Daniel Cataño y yo somos compañeros, eso es normal para mí, nos encontramos bien, así como Montero también vino a saludarme. Le pasó a él lo del penal, pero eso le puede pasar a cualquier jugador, yo no lo voy a señalar porque él fue un jugador que jugó acá", concluyó el estratega de 61 años.