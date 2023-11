“Hoy deberían hacer la liberación de Luis Manuel Díaz”, confirma jefe de negociación del ELN

El pasado viernes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que comenzaría el proceso de liberación de Luis Manuel Díaz , quien fue secuestrado desde el 28 de octubre pasado. Sin embargo, poco después, emitieron un comunicado adicional en el que informaron que la entrega del padre de Luis Díaz se estaba viendo retrasado por el despliegue militar hecho por las autoridades competentes al caso.

Sin embargo y en exclusiva para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Mañanas Blu', Otty Patiño, el jefe de negociaciones con el ELN, comentó que, muy probablemente, la liberación de 'Mane' Díaz se dé este martes 7 de noviembre.

"Hasta ahora lo que le han dicho a los negociadores de la liberación y compañeros es que no podían liberarlo debido al despliegue militar. Se quitaron a las tropas que estuvieron en búsqueda del señor Díaz y se espera que hoy se produzca la liberación", confirmó Patiño.

"En primera instancia, se plantearon unas coordenadas pero contestaron dando la negativa. Primero comentaron que fue una acción no ordenada, sino que fue una iniciativa de un comando del frente norte, apenas se dieron cuenta de la acción, se ordenó la liberación, pero ellos dijeron que no, que ellos iban a liberarlo sin necesidad de coordenadas. Esa fue la primera reacción de ellos", dio pistas Patiño respecto a como ha sido la negociación de pronta liberación.

Luis Díaz con el mensaje "LIBERTAD PARA PAPÁ" tras su gol frente al Luton.

"Ellos dijeron que se iban a entender con Naciones Unidas, pero tampoco procedieron a la liberación. Posteriormente la excusa, una vez publicado el comunicado donde informamos que ellos lo tenían, ellos reaccionaron diciendo que iban a dar la orden de liberación inmediata del señor Díaz. Han pasado los días, y el último pretexto ha sido la desmilitarización de la zona que dificultaba la liberación. Ya ese pretexto no existe. En horas de la tarde de ayer (6 de noviembre), se procedió a suspender el proceso de búsqueda, a recoger las fuerzas que estaban allí, tanto de policía, como militares, de tal manera, que, prácticamente, que ellos se puedan mover en un área con tranquilidad y proceder a la entrega del señor Díaz", agregó.

Por su parte, dejó en claro quienes se están haciendo cargo de este proceso que ha estado en boca de todos, estos últimos días. "Esto está siendo supervisado por la ONU y el acompañamiento de la iglesia, de tal manera que se garantice todo lo que prometen todos estos organismos para acompañar este proceso de liberación", confirmó.

Igualmente, sacó a la luz pública algunos detalles de por qué se produjo el secuestro del progenitor del jugador del Liverpool. "Los comandos del frente norte les dan la orden de conseguir plata, uno de ellos va y secuestra a 'Mane', después dicen que no sabían que era el papa de Luis Diaz y que, según ellos, que era un señor que pasaba por ahí en un carro bueno. Para ellos, era una buena victima de un secuestro. Cualquier hijo de vecino que pueda ser secuestrado, lo secuestran. Esta es una práctica recurrente y libre para ellos, no tienen restricciones porque, además el jefe del ELN, dice que la culpa de que ellos estén secuestrando es que el gobierno no los está financiando a ellos", comentó el jefe de negociación desde La Habana.

Luis Díaz y su papá Luis Manuel Díaz

Igualmente, habló respecto al estado de salud del papá del jugador del Liverpool y argumentó que se pidió una prueba de supervivencia que nunca fue enviada. "Le sugerimos al jefe de la comisión de las Naciones Unidas que les pidiera una prueba de supervivencia. Ellos no la enviaron, porque de alguna manera esa prueba de supervivencia tranquiliza a la gente. Pero, no tengo una explicación del porqué, a ciencia cierta, no la enviaron. Ellos lo que dicen es que lo van a devolver en el menor tiempo posible. Los tiempos posibles siguen corriendo y estamos en una cuenta regresiva porque el último pretexto que tenían, que era la desmilitarización de la zona, pues ya se acabó ese pretexto", reveló.

"Según entiendo, ellos plantean que la liberación va a ser unilateral y sin contraprestación alguna, de tal manera, de que uno supondría de que no se estaba haciendo una negociación económica, una extorsión o un secuestro en busca de aprovecharse. Esperemos que esto tampoco sea un inconveniente para retardar el proceso de liberación en el sentido de que aun no les han pagado o lo que sea. Me parecería terrible que se produzca un proceso de extorsión contra la familia del jugador", opinó Otty Patiño en 'Mañanas Blu'.