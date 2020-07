10 años después: así viven hoy los jugadores campeones del mundo 2010 con España

IKER CASILLAS: El hombre que levantó la Copa del Mundo al cielo de Johannesburgo, clave en el título con sus paradas, vivió un lustro inicial de la década un tanto convulso en el Real Madrid con la llegada de Jose Mourinho. Acabó por irse antes de tiempo y no como le hubiera gustado.

En julio de 2015 se anunció su traspaso al Oporto luso, en el que amplió su palmarés hasta que el 1 de mayo de 2019 sufrió un infarto durante un entrenamiento. Se recuperó pero ya no ha podido volver a jugar. Su última gran apuesta iba a ser presentarse a las elecciones a la presidencia de la RFEF, pero finalmente desistió.

Con la selección levantó también la Eurocopa 2012 y participó en el Mundial de Brasil 2014. Jugó su último partido el 1 de junio de 2016 ante Corea del Sur porque ya en la Eurocopa de Francia 2016 no llegó a disponer de minutos. En total fue internacional absoluto en 167 encuentros.

SERGIO RAMOS: El lateral diestro titular en Sudáfrica se ha convertido, tras Iker Casillas, en el gran capitán del Real Madrid y de la selección nacional, con la que ya lleva 170 partidos.

No tardó en ser reconvertido a central, posición en la que lleva destacando toda esta década.

Eje, clave y alma del cuadro blanco, de los éxitos, principalmente en la Liga de Campeones, alcanzados en estos últimos años. Esta cumpliendo una de sus campañas más destacadas e incluso se ha convertido en el defensa más goleador de la liga española. Indispensable en su equipo y en la selección.

PUYOL: Otro de los grandes artífices de la época dorada de la selección vio frustrada su continuidad y su presencia en la Eurocopa 2012 por una lesión en la rodilla derecha. Un amistoso en Doha ante Uruguay le permitió, el 6 de febrero de 2013, jugar su último encuentro con la Roja, el 100.

Fue el encargado, junto a la modelo brasileña Gisele Bündchen, de 'entregar el testigo' e introducir la Copa del Mundo en el Maracaná antes de la final de Brasil 2014.

Continuó en el Barcelona hasta el año 2014. Tras 19 campañas en el club y 15 en el primer equipo entonó el adiós.

Llegó a trabajar durante poco tiempo -poco más de tres meses- como miembro del área de dirección deportiva de fútbol de la entidad, también, se dedicó a la representación de jugadores y el año pasado incluso rechazó el cargo de director deportivo.

El catalán, que acude como leyenda del fútbol a galas de organismos internacionales y que también ha sido embajador de LaLiga, se ha decantado por el momento por alejarse del césped y centrarse en negocios personales y en disfrutar de la vida familiar.

PIQUÉ: Sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo. Base determinante en los triunfos durante esta década con el Barcelona, al que regresó desde el Manchester United en la campaña 2008-09. Acumula ya 29 títulos como azulgrana.

Campeón en Sudáfrica y en la Euro 2012. Clase y poderío sin discusión, como también polémico. De hecho, algunas de sus manifestaciones y expresiones han provocado agrias polémicas y de hecho hasta ha sido insistentemente silbado por la afición en los partidos de la selección, que dejó, tras 102 partidos, después de la eliminación en el Mundial de Rusia.

Fuera de los terrenos de juego, es un empresario muy activo y preside Kosmos, la empresa que organiza la nueva Copa Davis desde el pasado año.

CAPDEVILA: El lateral zurdo titular campeón mundial ha tenido una década muy movida. Permaneció en el Villarreal hasta 2011, en el que comenzó un periplo por el Benfica luso, regresó dos campañas al Espanyol, y luego militó en el North East United indio, el Lierse belga y el FC Santa Coloma andorrano en el que se retiró definitivamente en julio de 2017.

Actual responsable de relaciones institucionales del Espanyol, ha sido asiduo como comentarista y analista en medios informativos.

En la selección, al no disponer de muchos minutos en el Benfica se quedó fuera de la lista de la Euro'16. Jugó su último partido (el 60) ante Venezuela el 8 de junio de 2011.

SERGIO BUSQUETS: Fue fijo para Del Bosque en Sudáfrica y después para todos los entrenadores en la selección y en su equipo. Innegociable. El ancla por excelencia del mediocampo español -acumula ya 119 encuentros-, sigue siendo imprescindible en el equipo nacional y en el Barcelona, en el que acumula un impresionante palmarés con 29 títulos.

Tras el éxito de Sudáfrica participó también decisivamente en el de la Eurocopa 2012. Ya ha sido 116 veces internacional.

XABI ALONSO: El tolosarra, componente del innegociable 'doble pivote', militó hasta 2014 en el Real Madrid, con el que sumó la segunda Champions de su carrera, así como una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

En agosto de 2014 se confirmó su traspaso al Bayern Múnich, en el que siguió brillando y completando su palmarés con tres Bundesligas, una Copa y una Supercopa. Tras la campaña 2016/17 decidió colgar las botas y no tardó en pasar a los banquillos, en la cantera del Real Madrid, en la que tras un año al mando del Infantil A, en 2019 decidió regresar a la Real Sociedad para dirigir al segundo equipo.

Uno de los pocos elegidos en lograr el triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa culminado en 2012, optó por dejar la selección tras Brasil 2014 y 114 internacionalidades.

XAVI: Uno de los grandes culpables del estilo combinativo que tanta gloria dio a España y al Barcelona, en el que siguió impartiendo su magisterio hasta 2015 después de toda una vida en el club. Lo deja en la cumbre tras lograr su segundo triplete.

Decide probar la siempre experiencia catarí en el Al-Sadd. Tras cuatro campañas como jugador, en los que también extendió su palmarés de títulos, empezó su andadura como entrenador. El pasado 5 de julio renovó hasta 2021, si bien tiene una cláusula liberatoria en el caso en que el Barcelona recurra a él, circunstancia que ocurrió hace unos meses pero que no fue aceptada por el excentrocampista de Terrassa.

En la selección se coronó también campeón en la Eurocopa 2012 pero la dejó tras el Mundial de Brasil 2014, en el que jugó su último partido (el 133) en la derrota frente a Holanda.

INIESTA: La imagen de la gloria. El autor del gol de la final. El 'mago' Andrés aún sigue impartiendo magisterio en la liga japonesa, en el Vissel Kobe, a donde se fue en mayo de 2018 tras su época gloriosa en el Barcelona.

A los 32 títulos como azulgrana le ha unido ya dos en Japón. A sus 36 años sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría y clase futbolística y un ejemplo dentro y fuera de los campos. Uno de los jugadores más queridos y reconocidos a nivel nacional e internacional, al que tan solo le ha faltado, como a Xavi, el colofón de algún gran premio individual como el Balón de Oro.

Determinante, cómo no, en el 'triplete glorioso' de España al completarlo con la Euro'12, fue víctima también del bajón en el Mundial 2014, la Euro'16 y el Mundial 2018, su última presencia con la Roja. Su último encuentro (31) fue ante Rusia en octavos de final. Marcó su lanzamiento en la tanda de penaltis, pero no pudo evitar la eliminación.

DAVID VILLA: El máximo goleador de la historia de la selección (59), determinante con sus dianas para el título mundial, acababa de firmar por el Barcelona en el que militó tres campañas (hasta la 2012/13) y logró cinco títulos. Luego jugó una en el Atlético de Madrid, rozó la Champions en Lisboa, y acabó su carrera con una breve estancia en el Melbourne City, cuatro cursos en el New York City, en el que fue su primer fichaje franquicia, y uno último, en 2019, en el Vissel Kobe japonés junto a Iniesta.

Entre otros proyectos personales, forma parte del grupo de propietarios del Queensboro, primer equipo profesional de fútbol de Queens, Nueva York.

Con la selección ha disputado 98 encuentros.

Se perdió la Euro'12 tras haber estado cinco meses de baja por una fractura tibia sufrida en el Mundial de Clubes con el Barcelona y aunque entró en la lista para Brasil 2014 tan solo jugó el último e intrascendente encuentro ante Australia, en el que anotó su último tanto. Estuvo tres años sin ir y Julen Lopetegui le dio la opción de retornar en septiembre de 2019. Jugó unos minutos ante Italia pero luego tuvo que abandonar la concentración por una lesión.

FERNANDO TORRES: También puso fin a su carrera el año pasado en Japón, en su caso tras un par de cursos en el Sagan Tosu. Después del Mundial el 'Niño' estuvo en el Liverpool hasta 2011, fichó por el Chelsea, ganó la Champions en 2012, y en 2014 partió cedido al fútbol italiano, al Milan. Alcanzó su ansiado retorno al Atlético de Madrid al año siguiente y pudo, por fin, alzar el primer título como rojiblanco, la Liga Europa 2017/18.

Aclamado y querido siempre por su afición, disputó ante el Eibar su último encuentro como atlético en mayo de 2018 y se marchó al Sagan Tosu, donde fue recibido como una gran estrella internacional.

Fue otro gran artífice del triplete de la selección. Como en Viena frente a Alemania, anotó también en la final de Kiev de 2012, esta vez ante Italia. Permaneció en la Roja hasta acabar Brasil 2014. Su partido 110 fue ante Australia.

JESÚS NAVAS: Vive una segunda juventud el extremo reconvertido a lateral derecho de Los Palacios. Infatigable, incombustible. Se está incluso superando en esta segunda etapa en el Sevilla, al que volvió en 2017 tras cuatro campañas en el Manchester City.

El capitán hispalense, cuyo nombre luce en el campo central de la ciudad deportiva del club, es factor determinante en el proyecto del Sevilla de Julen Lopetegui para regresar a la Champions. No descansa. Sus cabalgadas son infinitas y su desequilibrio es clave.

Campeón europeo también con la selección en 2012, fue una de las ausencias más destacadas de la lista para el Mundial de Brasil. Luis Enrique le recuperó en 2019 y su buen rendimiento le ha hecho seguir acudiendo a las llamadas de la selección con regularidad. Ya ha sido internacional en 42 ocasiones.

PEDRO: 'Pedrito' de joven, Pedro, una de las más gratas sorpresas en el Mundial de Sudáfrica, cumple su quinto año en el Chelsea, al que llegó en agosto de 2015 procedente del Barcelona en busca de más regularidad y minutos, aunque con el conjunto catalán levantó veinte títulos. En Londres tampoco ha conseguido ser titular indiscutible, pero ha logrado ampliar su palmarés con una Liga, una Copa y una Liga Europa. Podría salir este verano.

En la Roja se mantuvo firme, colaboró al título europeo de 2012 y al subcampeonato en la Copa Confederaciones 2013, pero, como todo el equipo, no pudo brillar ni en el Mundial de Brasil 2014 ni en la Euro de Francia 2016. Fue perdiendo protagonismo. De hecho, su último partido se remonta al 9 de octubre de 2017 ante Israel.

CESC FÁBREGAS: Un año después del Soccer City, Cesc puso fin a su brillante trayectoria en el Arsenal y firmó por el Barcelona, el club de sus inicios. Tres campañas y seis títulos después, retornó en busca de más protagonismo y regularidad al Reino Unido, aunque al Chelsea, donde completó cuatro campañas y media. De ahí pasó al Mónaco, en el que ha tratado de despertarlo de su letargo en las dos últimas campañas.

El autor del pase de gol a Iniesta en la final mundialista, brilló como 'falso 9' en el título europeo de 2012 y así mismo fue subcampeón en la Copa de las Confederaciones de Brasil. Ha sido internacional en 110 encuentros, pero no ha vuelto con la Roja desde la eliminación en la Eurocopa 2016.

DAVID SILVA: El canario se ha convertido en una auténtica institución del Manchester City, por el que fichó durante el Mundial. La clase de su zurda, su visión para el último pase, su habilidad, le han hecho ser uno de los mejores jugadores de la Premier en esta década. Pep Guardiola de hecho ha asegurado que es el mejor que ha visto en espacios reducidos. No obstante, parece que su futuro estará lejos del Etihad, ¿en la MLS?. Ha logrado tres Premier, dos FA Cup, dos Supercopas y cinco Copas de la Liga.

La derrota contra Suiza le hizo perder protagonismo en Sudáfrica, pero estuvo brillante en la Euro 2012, desequilibrante. Ha estado presente en todos los grandes torneos de España desde entonces, al ser uno de los que ha mantenido el espíritu y el alma del juego combinativo, pero no ha retornado desde la eliminación ante Rusia en Moscú de hace dos años.

ARBELOA: Tras perderse la Euro 2008, formó parte del equipo que se coronó campeón en Sudáfrica y en la Euro 2012 y subcampeón de la Copa Confederaciones 2013. No entró en la lista de Del Bosque para el Mundial de Brasil 2014 y ahí vio finalizada su carrera como internacional, con 56 partidos.

El 'espartano' se asentó en el Real Madrid, se afianzó en el lateral derecho con el paso de Ramos al puesto de central y estuvo hasta la campaña 2016/17. Logró ocho títulos, incluidas dos Champions, una liga y una Copa.

Volvió al fútbol inglés, al West Ham, pero una lesión frustró esta experiencia y no llegó a jugar ni cinco encuentros, por lo que en verano de 2017 se retiró. Sigue ligado al club blanco como embajador de la entidad y de su Fundación. Debutará como entrenador la próxima temporada como técnico del infantil A.

MARCHENA: Ganó el Mundial como jugador del Valencia y un par de meses después fichó por el Villarreal, donde estuvo dos campañas. Posteriormente estuvo otros dos años en el Deportivo y concluyó su carrera en activo en el Kerala Blasters indio.

Tras retirarse a principios de 2016 mientras se entrenaba con el Gerena ha estado vinculado a los despachos del Sevilla y ahora forma un tandem con Paco Gallardo que funciona a la perfección. Dirigieron al Sevilla C y son los encargados de llevar las riendas del Sevilla Atlético.

En la selección fue uno de los protagonistas del impulso bajo el mando de Luis Aragonés y el Mundial de Sudáfrica fue su último gran torneo. Jugó su último encuentro ante Venezuela el 8 de junio de 2011, por lo que acabó con 69 internacionalidades.

FERNANDO LLORENTE: Intensa década también para el delantero español formado en el Athletic, que dejó el club de San Mamés en 2013 para fichar por el Juventus. También ha militado en el Sevilla (ganó una Liga Europa), Swansea y Tottenham y desde septiembre de 2019 milita en el Nápoles, con el que acaba de lograr la Copa italiana, trofeo que ya obtuvo con el club turinés. No obstante, le ha faltado regularidad y continuidad para brillar más.

Aunque tuvo pocos minutos en Sudáfrica, su entrada fue clave en los octavos ante Portugal. Del Bosque le incluyó también en la lista de la Euro 2012, pero aquí ya no tuvo opción de jugar. No actúa en el equipo nacional desde el 19 de noviembre de 2013 ante Sudáfrica. Fue su vigésimo cuarto partido.

JUAN MATA: Otra zurda de oro del fútbol español en su época dorada. Canterano del Real Madrid que había fichado por el Valencia en 2007 se mantuvo en el club de Mestalla hasta 2011, cuando fichó por el Chelsea. En sus tres temporadas en Stamford Bridge logró una Champions, una Liga Europa y una FA Cup.

En 2013 dio el salto al Manchester United, donde cumple su séptima temporada pese a que también le ha faltado continuidad en los equipos iniciales, pero tiene el reconocimiento de su gran calidad. Ha logrado como 'red devil' una FA Cup, una Supercopa

Fuera de los terrenos lidera 'Common Goal', la fundación que dona el uno por ciento del sueldo para ayudar a los más necesitados.

Con la selección, tras el Mundial se proclamó campeón de Europa por primera vez en 2012, en cuya final cinluso llegó a marcar tras recibir un gran pase de Fernando Torres.

Tras acudir a los Juegos Olímpicos de Londres, también participó en la Copa de las Confederaciones 2013 y el Mundial de Brasil 2014 y disputó su último partido con la Roja ante Inglaterra el 15 de noviembre de 2016.

JAVI MARTÍNEZ: Su progresión y empuje rápidamente le condujeron a ser un jugador codiciado por los grandes del continente. Marcelo Bielsa fue el que comenzó a situarle como central y el Bayern Múnich, en una salida polémica, se hizo con sus servicios en agosto de 2012, tras ganar la Eurocopa, donde, como en el Mundial, no tuvo mucha participación.

Las lesiones y decisiones de los diversos entrenadores no le han convertido por norma general en un fijo en los once iniciales del club bávaro, pero se asentó bien, su polivalencia y eficacia es un plus, y cumple su octava campaña en Múnich, donde ya acumula ocho Bundesligas, cinco Copas, tres supercopas, sin olvidar una Champions, una Supercopa continental y un Mundial de Clubes.

Seis años lleva, desde el encuentro contra Chile en el Mundial de Brasil, sin jugar con la selección, con la que ha disputado 18 encuentros.

RAÚL ALBIOL: Ejemplo de resiliencia. Raúl Albiol, que no pudo jugar ningún partido del Mundial al lesionarse durante un entrenamiento en Sudáfrica, vive una segunda juventud en el Villarreal. 34 años y, como Navas, lo juega todo. Son de los jugadores de campo de LaLiga que más minutos acumulan.

Dejó el Real Madrid en 2013, un año después de participar también en la consecución de la Eurocopa 2012, y partió en busca de más opciones en el Nápoles ante el hecho de que se podía convertir en el cuarto o quinto central de la plantilla. Estuvo seis años y mostró su valía, como había hecho durante toda su carrera, como está haciendo actualmente en el Villarreal, al que se incorporó el pasado verano.

Tras participar en dos Eurocopas y dos Mundiales, dejó de ir con regularidad en 2015, tras una derrota contra Holanda, pero volvió tres años después de la mano de Luis Enrique ante Gales y en 2019 jugó cuatro partidos para alcanzar la cifra que suma hasta el momento de 56 encuentros. En un momento en el que Ramos es el único indiscutible, de búsqueda de más centrales de absoluta fiabilidad, su experiencia es un valor añadido.

REINA: El hombre que 'guió' a Iker Casillas a detener en cuartos el penalti que le lanzó el paraguayo Cardozo, con 37 años a sus espaldas, sigue en activo en el Aston Villa inglés.

Comenzó la década en el Liverpool (estuvo entre 2005 y 1013) y luego pasó porel Bayern Múnich, el Nápoles (cuatro campañas) y el Milan antes de acabar con esta etapa como 'villano'.

Es del grupo de jugadores que ha estado convocado para cuatro Mundiales (Alemania, Sudáfrica, Brasil, el único en el que jugó un partido, y Rusia), así como también lo estuvo para la Eurocopa 2012 en la que España cerró el círculo. Ha jugado 36 encuentros, el último ante Israel el 9 de octubre de 2017.

VÍCTOR VALDÉS: Clave en el Barça hasta que una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha, en un partido ante el Celta, truncó su dilatada y exitosa trayectoria en marzo de 2014. Logró en sus años como azulgraa seis Ligas, dos Copas del Rey, seis Supercopas, tres Champions, dos Supercopas y dos Mundiales de Clubes, en total 21 títulos.

En junio de aquel año anunció que no seguiría en el Barcelona y en octubre comienza a entrenarse con el Manchester United, pero apenas pudo jugar un par de partidos debido a la mala relación con Louis van Gaal y se marcha cedido al Standard de Lieja. Luego, con Aitor Karanka como técnico, juega en el Middlesbrough, que se convierte en su último equipo antes de anunciar su retirada en enero de 2018.

No tarda en comenzar su periplo como entrenador. Lo hace al frente del juvenil de la ED Moratalaz madrileña, paso previo a la vuelta al Barcelona para dirigir al Juvenil A del Barcelona en 2019. La etapa duró poco también y el pasado mayo de este año se anunció su fichaje para la próxima campaña por el Horta, de Tercera división.