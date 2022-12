A Cristiano Ronaldo le cerrarían las puertas en Real Madrid: hoy quieren es juventud

Muchas especulaciones y trascendidos de prensa se han publicado desde la semana pasada cuando se afirmó que Juventus estaría pensando en salir del portugués.

Para ningún club de fútbol en el mundo ha sido fácil afrontar y encarar la crisis producida ante la llegada del coronavirus y la suspensión de la competencia en las principales ligas.

Y en ese orden de ideas, en Juventus se sienten las consecuencias en las finanzas y algo que preocuparía es la manera para sostener a jugadores estelares como Cristiano Ronaldo, quien devenga un altísimo salario.

En Inglaterra, el poder terminar el campeonato de Premier League es de interés prioritario

Desde entonces se han tejido diferentes versiones, incluso una relacionada con una probable vuelta al Real Madrid. Sin embargo, este martes se conoció alguna novedad al respecto.

"Real Madrid considera que la etapa del portugués ya finalizó y que no entra en la estrategia de fichajes del club blanco que prioriza la llegada de jóvenes cracks y no la vuelta de Cristiano", indicó 'Mundo Deportivo'.

La Conmebol se alista para un posible retorno: ya prepara un protocolo médico

Además en la misma nota se agregó que "el club blanco sabe que necesita gol del que se quedó huérfano tras la marcha precisamente de Cristiano, pero su objetivo no es su vuelta, si no fichar a un joven delantero. Mbappé es el gran objetivo del Real Madrid, aunque el PSG ya ha dicho que este verano no sale el francés. Haaland es el otro jugador que quiere".

