"A Cristiano Ronaldo nunca lo vi tomar, estaba totalmente enfocado, era un profesional"

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad y parte de su éxito se lo debe a su profesionalismo desde que empezó a jugar, siendo un niño en su natal Portugal.

Prueba de ella fueron las recientes testimonios que dio a conocer Dimitar Berbatov, quien compartió con el portugués en el Manchester United , de la Premier League.

¡La hinchada juega! Carlo Ancelotti confía en los aficionados del Everton para volver a ganar

"En las fiestas de Navidad, Cristiano era divertido, pero nunca lo vi tomar. Estaba totalmente enfocado y era un profesional. Estaba decidido a ser el mejor”, aseguró Berbatov.

"Entrenar con él (Cristiano) era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluidos los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario", agregó el búlgaro.

Miles de hinchas de Estudiantes de La Plata despidieron a Alejandro Sabella

Publicidad

Ronaldo, de 35 años, en la actualidad se desempeña como jugador de la Juventus, de Italia, en donde comparte con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.