Erling Haaland es uno de los jugadores sensaciones de la temporada en Europa. Sus goles en el Borussia Dortmund han llamado la atención de los equipos grandes en el Viejo Continente, para hacerse con sus servicios.

Este viernes, Haaland sorprendió en sus redes sociales, tras postear una imagen con la camiseta del equipo argentino, Boca Juniors . Inmediatamente, los comentarios de los hinchas 'xeneizes' se hicieron presentes, ilusionados con algún día tenerlo entre sus filas.

Sumado a esto, Leonardo Balerdi, exjugador del Dortmund, hizo una confesión en su paso por el cuadro alemán.

"Desde el primer día, Haaland me preguntaba cuál era el mejor equipo de Argentina, el que tenía más historia y lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada y fotos del estadio, y todo lo relacionado a Boca", inició el argentino.

"Cada vez que ve un video de Boca me lo manda y yo cuando veo un video de la hinchada se lo mando. Y me responde con corazones y me jode, pregunta cuándo vamos", concluyó Balerdi.