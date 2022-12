A Gregorio Pérez le pasa algo similar a Julio Comesaña: impedido para trabajar en Perú

En tiempos de plena crisis en la expansión del coronavirus, el entrenador de 72 años no puede ejercer su profesión al frente de Universitario de Deportes. Así habló el uruguayo.

Gregorio Pérez es un viejo conocido del fútbol colombiano, como quiera que tuvo un breve paso por el banquillo técnico del Tolima y posteriormente en Santa Fe. En este 2020 y antes de la llegada del coronavirus, el uruguayo estaba ejerciendo su profesión en Universitario de Deportes.

Sin embargo, con las medidas de emergencia tomadas por el gobierno peruano, ahora Pérez a sus 72 años no podría trabajar.

El uruguayo se manifestó al respecto en las últimas horas, en una nota reproducida por el diario 'El Observador'.

"Yo soy deportivo, un hombre de otptimismo y de mucha fe. Lógico que corro riesgos por la edad, pero llegado el momento se verá qué decidimos", dijo el profesor Pérez este viernes.

El timonel de la U agregó que "si mañana se resuelve que por mi edad no puedo estar, no quiere decir que no funcione el fútbol, ni Universitario. Si Gregorio Pérez no puede seguir trabajando, pues yo no voy a ser egoísta".

