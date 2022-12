A Isco le pasa lo que a James en su pasado en Real Madrid: la Selección es su refugio

Para el entrenador de España, Julen Lopetegui, el volante andaluz es un jugador determinante en su equipo, pese a no ser no tener demasiada presencia en el equipo ‘merengue’, ni mayores opciones de Zinedine Zidane.

Isco Alarcón atraviesa una situación similar a la que vivió James Rodríguez hasta hace muy poco cuando estuvo a las órdenes del francés Zinedine Zidane en el Real Madrid: no es tenido en cuenta en el primer equipo, pero en la Selección España es pieza clave.

Publicidad

Para el entrenador del seleccionado español, Julen Lopetegui, el volante andaluz es un jugador determinante y así lo ha dejado ver incluyéndolo en las convocatorias, como lo hizo en su momento José Pékerman con James Rodríguez en Colombia.

En la segunda convocatoria que realizó Lopetegui al frente de ‘la roja’ citó a Isco y abrió el debate en España, pues el jugador no tenía demasiada presencia en el Madrid y el seleccionador no cumplía con el criterio básico de llamar a los jugadores con rodaje, ritmo y protagonismo, según señala este jueves el diario ‘ABC’ de este país.

Lea acá: Gerard Piqué, el gran ausente en la práctica de la selección de España

“Hubiera estado mejor que Isco contara con más minutos, pero con base a ese escenario creo que nos puede ayudar en momentos puntuales. Ha jugado solo 57 minutos en Liga, que es poco, pero a pesar de esa situación hemos apostado por él porque me gusta. Además, entendemos que no es lo mismo no jugar en el Real Madrid que no jugar en otro equipo, y eso lo analizamos”, argumentó en su momento Lopetegui.

Publicidad

El exMálaga ha correspondido al entrenador con destacadas actuaciones con la camiseta de España. De los 16 encuentros de Lopetegui, el volante ha actuado en 11, ha convertido seis goles y ha sido determinante, como en el partido que jugaron en el Bernabéu frente a Italia, en el que anotó dos goles de gran factura.

Lea también: Xabi Alonso sobre Alemania y España: “Ambas selecciones están entre las favoritas”

Publicidad

En los últimos meses, Zidane ha incluido a Isco en el once titular solo en tres de las últimas presentaciones del Madrid y lo ha sustituido en 23 de las 29 en las que ha sido titular en curso.

Sin embargo, nadie cuestiona su presencia dentro de los 23 que irán al Mundial de Rusia 2018, pues el refugio de Isco es, sin duda, la selección.