A Jesús, el hermano de Luis Díaz, no le pesa el apellido: “Me regaña para que sea mejor que él”

A Luis Díaz le pisan los talones. Una de las últimas revelaciones del fútbol colombiano, y quien todavía no ha tocado techo en su carrera como futbolista, tiene detrás a dos hermanos que esperan superarlo.

Luis Manuel Díaz, exfutbolista, repartió su pasión en sus tres hijos varones. Luis, hoy en el fútbol europeo vistiendo los colores del Porto; Roger, actualmente en la Sub-20 del Junior; y Jesús, goleador de la cantera del Barranquilla F.C y disputando con la Selección Colombia Sub-15 el Sudamericano de la categoría.

“Nosotros empezamos en la escuela de mi papá allá en La Guajira. Yo me parezco a Luis. Juego de extremo, tengo gambeta y velocidad. En cambio, Roger siempre ha sido la ‘oveja negra de la familia’, le dio por ser lateral”, le dijo con su característico acento costeño, Jesús, a GolCaracol.com, desde Paraguay, donde esta con el seleccionado juvenil,

¿Cómo fue la infancia de los tres?

“Cuando estábamos en La Guajira entrenábamos y después nos íbamos al frente de la casa de mi abuela que hay una canchita. Nos quedamos jugando hasta tarde. Roger siempre se cambiaba de equipo para ‘cascarnos’ y no dejarnos hacer gol. Él siempre ha sido así, por eso era al que más regañaban”.

¿Quién es el que mejor juega?

“Está difícil. Aunque yo soy el goleador de la familia”.

¿Qué consejos le ha dado Luis?

“Tenemos una excelente relación. Hablamos todos los días. Me dice que no baje la cabeza, que siga para adelante y que siempre tenga claras mis metas para cumplir mis sueños”.

¿Hasta ahora, cuál ha sido el suceso más duro de su carrera”

“Yo llegué hace tres años y medio a Barranquilla porque mi hermano habló y le dijeron que fuera. Y al año de que yo estaba allá a los tres nos tocaba quedarnos donde un tío. No teníamos casi nada. Luis era el que se encargaba de todo, pero casi no estaba porque se la pasaba con el equipo. Fue un momento difícil”.

“En algún momento su hermano pensó en ‘tirar la toalla’”

“No, eso en nosotros no va. Por eso yo me veo también jugando en Europa, después de trabajar duro en Barranquilla y tener la oportunidad en Junior”.

En la Selección Sub-15 también está el hermano de Yerry Mina, ¿cómo es su relación con él”

“Somos los que más le ‘jodemos’ la vida a todo el mundo. Aunque yo soy el que más molesta aquí. Soy el más desordenado, pero cuando se tiene que estar serio, soy el más serio”.

¿A quién salió así?

“Lucho también ‘jode. Quién lo ve. Un día me dijo que me iba a regalar unos guayos. Íbamos rumbo para el almacen y me salió con que ya no me iba a dar nada y yo puse culo e’ cara que ya iba a llorar. Entonces nos montamos otra vez en el carro y en medio del camino me dijo que eran mentiras, que sí me los iba a regalar. Yo ya estaba asustado porque no tenía guayos y al otro día jugaba”.

¿Cuál ha sido el peor regaño que le ha dado?

“Cuando perdí el año en el colegio. A mí no me gusta estudiar. Me dijo que si seguía así me iba a dejar de dar cosas”.

¿Le molesta que lo comparen con Luis?

“No. Quiero seguir sus pasos, pero sé que debo superar lo que él ha hecho. Cuando me relajo todos me dicen que yo tengo que ser mejor que mi hermano. Él también me lo dice”.

