"A la mier*&/ con Gonzalo Higuaín, en la cancha ese tipo es totalmente patético"

La presencia de Gonzalo Higuaín en el fútbol de la MLS, donde juega con el Inter Miami, ha generado atención de los aficionados, de los rivales y de la prensa en general.

Sin embargo, el argentino no es del gusto de todos y ha encontrado contra. Por lo menos así lo dejó entrever Fabián Herbers, del Chicago Fire, quien concedió unas declaraciones directas cuando le preguntaron por el goleador argentino.

Publicidad

"A la mierda con este hombre. Este tipo es muy patético. No quiero nada de él. Obviamente tiene mucha presencia en el campo, pero cada vez que un compañero hace un pase incorrecto o algo así, o no le pasa el balón, se queda parado con una cara negativa", dijo Herbers a los periodistas.

Publicidad

El jugador de Chicago Fire fue más allá y describió al 'Pipita'. "Es un prepotente. Su lenguaje corporal es terrible. No me gustaría ser su compañero de equipo. Ya en el primer parido y es tan negativo y destructivo con sus propios compañeros de equipo a quienes se supone que debe de ayudar. Va a ser una temporada muy larga para Miami si no cambia eso", complementó Herbers.

Publicidad

¿Quién es Fabián Herbers, el crítico de Gonzalo Higuaín?

Herbers es alemán, tiene 28 años y juega de volante ofensivo o de atacante. En su hoja de vida tiene registro de pasos por clubes como Rhede, de la quinta división de Alemania, Philadelphia Unión, Betlehem y Chicago Fire, de Estados Unidos.