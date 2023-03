A Lionel Messi no le perdonaron la eliminación y arremetieron con 'todo': aquí los mejores 'memes'

Una vez consumada la derrota por 2-0 del PSG contra el Bayern Múnich que significó la inminente eliminación de la Champions League 2023, los focos se centraron el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, líderes de la ofensiva parisina.

Con la ausencia de Neymar Jr. por lesión y la serie en desventaja luego de caer en casa por la mínima diferencia contra el conjunto ‘bávaro’, el conjunto francés viajó a Alemania con la intención de remontar y clasificar a los cuartos de final de la competencia, además de cobrar revancha por aquella final que justamente el Bayern Múnich le arrebató en el año 2020.

De todas maneras, el conjunto ‘bávaro’, a pesar de que verse perforado defensivamente en varios pasajes del encuentro, logró hacerse con el control de juego en la segunda mitad, donde fue más peligroso e influyente, al punto de marcar una anotación antes de la hora de partido, que posteriormente fue invalidado por fuera de lugar.

Sin embargo, la falta de reacción de los franceses no pasó por alto para los alemanes, que siguieron insistiendo hasta encontrarse con un gol de Maxim Choupo-Moting, que fue el inicio de la victoria que terminó 2-0 para un global 3-0 final.

A pesar del resultado, lo más destacado de la jornada pasó por las redes sociales, donde no le perdonaron a Lionel Messi su eliminación, arremetiendo contra el premio recién ganado del The Best.

Acá los mejores ‘memes’ de la jornada:

Estas son fotografías de Messi, al que sus fans llaman “el mejor del mundo”.



Hechos. No opiniones. pic.twitter.com/bRqeBxQHmW — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) March 8, 2023

Con penaltis regalados / Sin penaltis regalados. THE BEST LIONEL MESSI ELIMINADO CON EL PSG ANTE EL BAYERN pic.twitter.com/Fv5MrGK6Cy — ChicaMerengue (@ChicamerengueYT) March 8, 2023

Lionel Messi en los partidos importantes cuando no tiene un penalti a favor. pic.twitter.com/FqSpdbMDUr — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) March 8, 2023

El PSG los 2 años anteriores a Messi: Final y semifinal.



El PSG después de fichar a Messi: 2 años seguidos eliminados en octavos.



El efecto Lionel Messi. pic.twitter.com/DXzrd530qV — Lavozgalactica (@Lavozgalactica) March 8, 2023

El jeque del PSG cuando los jugadores lleguen a Francia pic.twitter.com/MgcPYhVKBT — lucho🧉 (@luchelme10) March 8, 2023