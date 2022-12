“A los futbolistas todo se lo dan hecho”: Rio Ferdinand

El exjugador inglés habla de la pérdida de su mujer y de cómo le ha tocado ser padre y madre de tres hijos. También admitió que cayó en la bebida.

La vida de Rio Ferdinand cambió por completo en el 2015, cuando su esposa falleció a casusa de un cáncer de mama. Tan sólo un mes después de aquel fatídico episodio se retiró de las canchas. El Queens Park Rangers fue su último equipo.

"Nadie está preparado para sufrir una pérdida así. Antes de irse, ella me dijo que sería un papá y mamá estupendo para los niños. Yo nunca pensé que pasaría. Pero ella se marchó diez semanas después de diagnosticársele el cáncer", comentó Ferdinand en entrevista con ‘Radio Times’ y que reproduce este martes el portal ‘sport.es’.

"Ahora entiendo la importancia que tenía como madre. Nosotros los hombres somos ignorantes. Muchas mujeres cuidan de la familia y del hogar, y creemos que eso no es un trabajo. Es un trabajo muy duro", dijo.

El otrora capitán de la Selección de Inglaterra confesó que llegó a tener problemas con el alcohol. “Al principio bebía mucho por las noches después de acostar a los niños. Hasta que un día me desperté, y no era capaz de llevarles al colegio. Incluso tuve un accidente de coche. Y me di cuenta de que no podía seguir así. Sufrí ataques de pánico".

Por último, el exjugador fue autocrítico con su etapa como futbolista y con el gremio en general al reconocer que los equipos los acostumbran a que no se encarguen de sus propias cosas. “A los futbolistas todo se lo dan hecho. Cuando te sientas tu equipación está ya en tu casillero. Y cuando te cambias, la tiras al suelo y la dejas. Luego viene alguien, la recoge y se la lleva. Lo mismo ocurre con los guayos, llenos de barro. En el fútbol no se levanta un dedo hasta que entras al campo para para jugar", puntualizó.