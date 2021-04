A Marcelo le tocó cumplir: estará en una mesa electoral en unas elecciones en Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid , cuenta con Marcelo para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea, aunque dio por hecho que el brasileño no podrá viajar con el equipo el 4 de mayo al tener que "cumplir con sus obligaciones" tras ser citado para una mesa electoral en las elecciones a la Asamblea de Madrid.

Luis Fernando Muriel, una ‘estrella’ en Italia: elegido como el mejor jugador de abril en la Serie A

"Es lo que hay", aseguró Zidane preguntado por los recursos presentados por el jugador y el Real Madrid que, de momento, no le han liberado de su presencia en las elecciones el día que el equipo viajará a Londres.

"Marcelo va a cumplir con sus obligaciones pero no va a cambiar nada, el miércoles va a estar con nosotros. Las obligaciones de cada uno no las podemos cambiar", aseguró el técnico francés en rueda de prensa. Si no prosperan las alegaciones presentadas, no dispondrá de su futbolista en el último entrenamiento y el defensa brasileño tendrá que viajar a Londres en el día del partido.