"A mí me llamaban negro en toda Italia, ahora a Juan Guillermo Cuadrado ya no le dicen nada"

Sobre la polémica que existe sobre las acusaciones de racismo contra Neymar por los hechos sucedidos en el partido de hace dos semanas entre PSG y Olympique de Marsella, en la Liga de Francia; el histórico futbolista colombiano Faustino Asprilla se refirió a las situaciones que tuvo que pasar cuando militaba en el balompié italiano.

Y es que en la charla, en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, ‘el Tino’ se refirió sobre el caso del astro brasileño y de los incómodos momentos que tuvo que pasar en diferentes canchas de Europa.

Sobre ‘Ney’, el tulueño indicó que "Neymar insulta a todos, a los rivales, a los árbitros, son formas de ser. Uno cuando está en la cancha, trata de defenderse con insultos cuando un rival lo ofende. En la cancha todo el mundo se echa la madre, ahora van a tener que jugar con tapabocas”.

Precisamente, luego de que el brasileño denunciara a Álvaro González, de Marsella, por racismo; en Francia se conoció un informe en el que afirman que el brasileño le dijo a Hiroki Sakai, en el mismo juego: “chino de mierda”.

Ante eso, Asprilla rememoró, "lo que más me dolía cuando jugaba era que me dijeran negro de mierda, eso me dolía; pero me hice más fuerte y cambiaba esos gritos de las hinchadas por aplausos cuando metía goles”.

A renglón seguido dijo: “a mí me tocó aguantarme por toda Europa los gritos de "uh, uh, uh"...como los de mono. A mí en el único estadio de Italia donde no me hacían esos sonidos era en Parma; de resto en Milán, Génova y Roma, siempre me gritaron”.

Por esa experiencia en Italia también se refirió al jugador colombiano de Juventus: "a mí me llamaban negro en toda Italia, ahora a Juan Guillermo Cuadrado no le dicen nada. Él ya es un experimentado y superó eso, además que ahora hay sanciones".

De otra parte, recordó un episodio con la Selección Colombia, en las semifinales de la Copa América, contra Argentina. Asprilla comentó que “esa vez Fernando Redondo le dijo negro a Luis ‘Chonto’ Herrera, él respondió, el argentino le dijo que ¿cuánto ganaba? ‘Chonto’ me llamó y me dijo lo que le habían dicho, salí en su defensa, le dije lo que ganaba en Europa, pero Redondo dijo “tú ganas eso, pero mi cara es más linda””.