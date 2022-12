A Raphael Varane no le asusta el PSG: "Tendremos que hacer un partido completo para ganar"

El francés aseguró en entrevista, que el partido de este miercoles será un partido complicado y que va a ser un encuentro reñido por la cantidad de estrellas que hay en ambos equipos.

Pasar un año en blanco después de ganar tres Ligas de Campeones consecutivas "era un poco inevitable" para el Real Madrid, señala el defensa francés Raphaël Varane en una entrevista con la AFP, aunque confía en que ahora su equipo pueda volver al buen camino en Europa, empezando por el duelo del miércoles ante el París Saint-Germain.

Ese duelo de pesos pesados del fútbol europeo supone la entrada en liza de ambos equipos en la nueva temporada de la Liga de Campeones.

"Tendremos que hacer un partido completo" para poder sorprender al PSG en el Parque de los Príncipes, reconoce el vicecapitán de la selección francesa, en el marco de la presentación a la prensa del documental "Varane: Destino de Campeón", que recorre la trayectoria de este integrante de la Francia campeona del mundo en 2018.

Pregunta: Un año y medio después de haberos enfrentado y haber eliminado al PSG en octavos de final de la Liga de Campeones, ¿espera un rival con ánimo de revancha?

Respuesta: "Esperamos un adversario muy motivado. Es un muy buen equipo, con un plantel muy completo y con jugadores de alto nivel. Será un partido de muy alto nivel y espero que podamos obtener nuestros primeros puntos de la temporada en la Liga de Campeones".

P: ¿Qué le da más miedo en este duelo ante el PSG, a pesar de las ausencias para ese partido de estrellas como Neymar o Kylian Mbappé? ¿Quizás el recién fichado Mauro Icardi?

R: "El conjunto. Creo que tienen armas en todas partes, jugadores de calidad en cada una de las líneas. Tendremos que hacer un partido completo para ganar".

P: ¿Cómo analiza la pasada mala temporada del Real Madrid, con un parón en seco después de cuatro títulos en cinco temporadas de la Liga de Campeones?

R: "Con distancia, creo que era un poco inevitable. Cuando tienes temporadas con tantos partidos, con tanta intensidad, tanta presión, y durante tantos años seguidos, eso agota mucha energía, ya sea física o mental, psicológica. Son esfuerzos enormes. Somos seres humanos y hay repercusión detrás. Era difícil escapar a ella, pero no dejamos escapar nada, nos mantuvimos con dignidad durante esa temporada, luchamos para dar lo mejor de nosotros mismos. No nos sonrió, pero luchamos para intentar estar arriba".

P: ¿Qué puede cambiar el regreso de Zinédine Zidane hace unos meses al vestuario de cara a los compromisos europeos?

R: "Le escuchamos mucho porque tiene muchas vivencias tanto como jugador como por su debut como entrenador, que fue excepcional. Forzosamente, nos decimos que tiene ingredientes para conseguir cada vez la victoria, entonces lo escuchamos. Y tiene consejos más personales sobre nuestra gestión de carrera y ahí también le escuchamos porque tiene la experiencia necesaria".

P: Personalmente, vivió una temporada pasada más difícil que las anteriores, al punto de desconectar durante un mes entre temporada y temporada. ¿Lo necesitaba?

R: "Este verano (boreal) creo que necesitaba hacer un 'reseteado'. Desconectar un poco del fútbol, relajarme, regresar como nuevo. Lo necesitaba para seguir progresando. La mejor manera, tras una temporada como la pasada, es la de evacuar, de no pensar en nada y dejar el fútbol de lado durante unas semanas, para volver más motivado que nunca".

P: Usted está a las órdenes de otro campeón del mundo en la selección francesa. ¿En qué se parece Didier Deschamps a Zidane y qué les diferencia?

R: "Son dos grandes entrenadores, que fueron dos grandes jugadores, y ambos tienen un enorme palmarés. Su visión de la alta competición es algo en lo que me trato de inspirar. Su gestión de la presión, por ejemplo. Después, cada uno aporta su toque a nivel técnico sobre lo que puedo hacer yo en la cancha. Los consejos que vienen de ellos hay que escucharlos".

P: ¿Piensa ya en la Eurocopa-2020, cuatro años después de haberse perdido la Eurocopa de Francia por una lesión?

R: "Por el momento no quiero pensar. Me concentro en mi temporada, en las clasificaciones y después, si soy convocado, daré lo máximo para conseguir el trofeo que me falta. Perderme la Eurocopa-2016 quedará siempre como una cicatriz para mí. Era en casa y eso no lo volveré a vivir. Era una ocasión única, en un momento en mi carrera en el que realmente era mi objetivo. Fue una decepción enorme. Pero eso me permitió replantearme las cosas y avanzar en mi carrera".