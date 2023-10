A Zlatan Ibrahimovic ‘le importó cinco’ una advertencia de Pep Guardiola sobre su lujoso Ferrari

Zlatan Ibrahimovic, siempre tan polémico y dando de qué hablar con sus declaraciones sin ‘pelos en la lengua’, como pasó este martes cuando dieron sus principales palabras en una entrevista en Europa.

Uno de los primeros temas fue los constantes problemas que tuvo en el Barcelona, en especial con el técnico Pep Guardiola, con quien no logró tener una buena relación. De esa manera, el sueco contó una anécdota en la que no le hizo caso al entrenador y llegó al entrenamiento en un carro lujoso, a pesar de la advertencia del timonel.

“En el primer encuentro con Pep me dijo “recuerda que aquí los jugadores no llegan en Ferraris”. Yo me presenté con mi puto Ferrari”, fue lo que contó Zlatan Ibrahimovic sobre ese curioso momento que vivió en su estadía en territorio catalán.

Luego, otra de las declaraciones que se viralizaron de esta entrevista del sueco con Piers Morgan, fue cuando se refirió al sexo.

“El sexo es mejor que el fútbol, cualquiera que piense diferente tiene un problema con el sexo y debería buscar ayuda”, fueron las palabras de Ibrahimovic que por supuesto no pasaron desapercibidas entre los fanáticos del balompié, y como siempre, fiel a su estilo.

En otras cuestiones, Zlatan se refirió a lo que muchas veces señaló, mencionándose como un ‘Dios’, por su nivel mostrado en los mejores equipos de Europa y marcando diferencia a punta de golazos y jugadas acrobáticas.

“Cuando digo que soy Dios, ¿crees que estoy bromeando o no? No estoy bromeando”, fueron sus contundentes declaraciones sobre este polémico tema.

Para terminar, Zlatan Ibrahimovic, ya en un tono más sentimental y menos arrogante, se refirió a la muerte del que era su agente, el italiano Mino Raiola, quien falleció en el 2022.

“Fue una gran pérdida porque no era solo un agente, era todo para mí. Lo echo de menos, nos falta a todos”, aseveró sobre Raiola, quien hasta era el representante de cracks como Erling Haaland.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más declaraciones de esta entrevista con Zlatan Ibrahimovic, quien siempre deja 'bombas' en sus declaraciones y causa revuelo por lo que cuenta que hizo en sus etapas en los clubes más importantes de Europa.

¿En qué equipos jugó Zlatan Ibrahimovic?

El atacante sueco vistió las camisetas de: Malmo (Suecia), Ajax (Países Bajos), Juventus (Italia), Inter de Milán (Italia); Barcelona (España); Milan (Italia); PSG (Francia); Manchester United (Inglaterra); Los Ángeles Galaxy (Estados Unidos).

Zlatan Ibrahimovic exjugador del AC Milan. Foto: AFP