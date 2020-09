Abel Aguilar: “Me apasiona el tema de la formación y de la dirección técnica, estoy preparándome”

Abel Aguilar ya 'colgó los guayos' desde hace unos buenos meses. Sin embargo, no quiere desligarse del todo del deporte y se prepara para aportar todo lo que aprendió en su exitosa carrera.

“James Rodríguez me asustó siendo muy niño, qué ‘culicagado’ para entrenar tan bien”

Con dos mundiales encima con la Selección Colombia y pasos destacados en el rentado local y en el balompié de Europa; el popular 'Abelito' charló en las últimas horas con GolCaracol.com y contó un poco de su actualidad y para qué se está preparando.

Además, habló brevemente de sus inicios en el fútbol colombiano y en lo enriquecedor que fue su proceso en el Viejo Continente.

¿Cómo ha manejado todo este tiempo de confinamiento por la pandemia?

“La situación para todos no es la mejor pero he tratado de afrontarla con mucho optimismo, porque en estos momentos es donde hay que creer en lo que estamos haciendo, seguir avanzando con más confianza. En estos momentos es cuando más se necesita el trabajo, las ganas de aprender y con mi familia hemos seguido haciendo cosas y personalmente tratando de aprovechar el tiempo para aprender y conocer mucho más del deporte y del fútbol, porque hay mucho por hacer y ahora que todo vuelva hay que seguir un poco en ese camino”.

Publicidad

Falcao García, partido con excelsa actuación con Galatasaray y elogios de la prensa turca

¿Piensa seguir ligado al fútbol?

“Seguramente con algo del fútbol me verán, es algo que lo tengo claro, este tiempo me ha servido para aprender muchas cosas en muchos ámbitos, en la parte deportiva, no solo del fútbol sino del deporte en Colombia, hay cosas que se pueden mejorar y se basan en que uno sabe cuáles son las necesidades”.

¿En qué específicamente le gustaría dedicarse en el fútbol?

Publicidad

“Me apasiona mucho el tema de la formación, un proyecto que ya comencé hace algunos años en Barranquilla con una escuela, enseñarles, brindarle a los jóvenes muchas herramientas, no solo deportivas, sino también sociales, en todos los aspectos. Aparte, la dirección técnica me apasiona, estoy preparándome para eso, quiero ir avanzando y ver de qué manera puedo ser más útil y pueda servir, esa es la idea, es algo que me pone contento”.

Dávinson Sánchez pide pista entre los defensores más valiosos de la Premier League

Todo eso lo implementará basándose en sus inicios, ¿cuénteme de sus primeros pasos en el fútbol?

“Fue un proceso muy enriquecedor, no tuve ningún momento para ser parte de alguno de los equipos de Bogotá, en esa época, por diferentes motivos, pero en ese año 2000 tengo la posibilidad de ir al Deportivo Cali, a través del veedor de ellos, yo estaba con la selección Bogotá, me ven y me dan la posibilidad de que vaya al Cali a hacer una prueba y me fue bien, me quedé y comencé el proceso”.

¿Fue fácil ese camino en el Cali?

“Fue duro, no fue fácil al principio, adaptación a otro ritmo de fútbol, implementar otras cosas a mi juego, el primero fue un año duro, de conocimiento de lo que era el club, hubo un momento de mucha incertidumbre porque habían tomado la decisión que no seguía porque no había dado el rendimiento, pero cambiaron cosas en la estructura deportiva y llegó Nelson Gallego y vio mis entrenamientos antes de irme y dijo que me quería ver más. Con él, eran unos trabajos diferentes, me implementó más cosas en lo físico y me pude consolidar y debutar con 17 años y hacer un proceso lindo en el Deportivo Cali”.

Publicidad

¡Llegó el goleador! Dayro Moreno, oficialmente nuevo jugador del Once Caldas

¿Cómo analiza su paso por el fútbol de Europa?

“En España tuve mucha continuidad, me sentí más cómodo allá con mi fútbol, llegué primero a Italia, al Udinese y el proceso de adaptación fue largo y no sentía que era el sitio adecuado para sacar mi rendimiento. Me fui al Xerez, en la segunda división de España para retomar un poco ese fútbol y tener continuidad. Fue un paso positivo y una decisión acertada. En España viví buenos momentos y algunos malos, con unos descensos, pero pues con aprendizajes en el Zaragoza y en Hércules. Ya en Francia fui al Toulouse y me dio la posibilidad de seguirme consolidando. Ya en Portugal fue muy corto el paso, fue más para retomar el ritmo tras una lesión de tobillo y me sirvió para retomar confianza y así regresar a la Selección Colombia”.