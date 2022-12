Abel Aguilar: “Me quiero capacitar porque mi deseo es seguir ligado al fútbol”

El bogotano, de 35 años, dijo este miércoles que se va a capacitar para tener una oportunidad en el fútbol y poder ayudar a que la liga colombiana y sus clubes crezcan.

Abel Aguilar anunció el pasado martes con un video su retiro del fútbol profesional, luego de 21 años de carrera en los que pasó por algunas de las ligas más importantes del mundo, como la de España, Portugal, Francia e Italia.

En el video publicado en Instagram recordó y agradeció el apoyo de su familia, de sus técnicos, compañeros, amigos e incluso directivos. De igual manera, compartió postales de momentos de su carrera.

Aguilar, de 35 años, decidió colgar los guayos tras su más reciente paso por el Unión Magdalena, en 2019, con el que jugó 41 partidos y marcó apenas cuatro goles.

Así, el mediocampista bogotano habló este miércoles con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y contó las razones de su retiro y los planes que tiene en el futuro inmediato.

“Tomar la decisión fue duro. Lo venía analizando desde el año pasado y hace algún tiempo tomé la decisión, pero quise esperar hasta este año y tener un tiempo de tranquilidad”, aseguró Aguilar.

“Lo venía pensando porque se presentan muchas situaciones difíciles y qué bueno poder ayudar a que el fútbol colombiano mejore y siga avanzando, pero de una manera importante. Aquí a los clubes les falta y tienen que corregir muchas cosas. Desde donde se maneja el fútbol, no hay gente que entienda y lo valore como tal”, agregó.

Y continuó: “Me quiero capacitar porque mi deseo es seguir ligado al fútbol y creo que hay muchas cosas por hacer. Lo que también me llevó a tomar la decisión es que hay cosas que quiero hacer y que tengo pendientes, como compartir con mi familia”.

Sobre el rol que quiere ocupar dentro del fútbol, el exmediocampista de la Selección Colombia y el Deportivo Cali, entre otros, aseguró que “no sé si como dirigente o entrenador, lo estoy analizando. Esto me ilusiona y me apasiona. Quiero hacer algo que me permita retribuir un poco lo que me ha dado este deporte”.

Por último, cuando le preguntaron si su deseo era sentarse en el banquillo técnico de algún equipo, Aguilar Tapias indicó que “dirigir es algo que siempre he valorado y he tenido en mente, pero creo que para eso también falta”.

Y experiencia y vivencias no le faltan ya que vistió la camiseta de la Selección Colombia en todas sus categorías, jugó dos Mundiales de mayores y dos de la categoría Sub-20.

