Abel Aguilar se pone la camiseta y habla del fútbol con sentido social

“La fundación es una iniciativa bastante bonita, eso tiene que ir más allá del fútbol como tal. Detrás hay muchas cosas, hay muchas problemáticas, hay muchas personas. Y lo que queremos hacer con la fundación Selección Colombia es poder seguir brindando herramientas a cientos de líderes que hacen parte de este programa hace algunos años. Seguir capacitándolos y darles asesorías que lleven a sus zonas que son de mucho conflicto, eso es lo que más me motivó a estar en este proyecto”, afirmó de entrada Abel Aguilar en charla con GolCaracol.com sobre el proyecto de Semana GolyPaz.

Además, el mundialista con la ‘tricolor’ de mayores en los certámenes orbitales de Brasil 2014 y Rusia 2018 contó detalles de cómo será este evento y cuándo será.

“Va ser una semana muy bonita del 6 al 10 de junio, esto va ser en Barranquilla con más gente que se ha unido a esa idea. Esta semana vamos a concentrar a todos los líderes, vamos a hablar de fútbol, el 10 de junio tendremos un partido de fútbol y la idea también es juntarnos todos para que llamemos gente. En Barranquilla nos han ayudado a conseguir los espacios”, agregó.

Pero Abel Aguilar se refirió a qué encontró en el mundo del fútbol y en la vida real luego de retirarse como jugador profesional.

“Cuando terminé de jugar y me retiré del fútbol, empecé a ver otras cosas. Realmente vi todo lo que tiene el fútbol detrás y todas las personas que están de las problemáticas que existen. Pero también pude identificar que con el fútbol podemos hacer muchas más cosas, ya sea cómo jugadores o cómo entrenadores, detrás hay mucho y no nos damos cuenta. Hay muchas personas que nos ven y nos necesitan, he podido identificar eso. Usualmente el fútbol es una vida y es un camino para salvar vidas, para sacar a niños de muchas complicaciones que hay en más vida y queremos llegar a estas zonas de conflicto y poder dar otra información y que ellos vean otra cosa”, aseveró.

Para finalizar, el exmediocampista bogotano, con una exitosa carrera en el balompié nacional e internacional explicó cómo quiere que el fútbol sea transformador de vidas, más allá de las canchas.

“El fútbol sirve para eso y lo he podido identificar. Lo siento como mío porque ya llevo varios años trabajando con la fundación de la Selección Colombia y compartiendo. Hay muchas personas que nos han acompañado en esta iniciativa. El fútbol debe servir para muchas más cosas que solo jugarlo o ir al estadio. Realmente hay personas que necesitan de nuestra ayuda y si está en nuestras manos, lo vamos hacer. Es transformar vidas, transformar personas y de ahí se generan muchos valores. También lo digo por experiencia, porque lo viví. A mi el fútbol me dio una disciplina, me dio la capacidad de ser constante en momentos difíciles e ir aprendiendo sobre eso”, concluyó Abel Aguilar.