Abogado de Daniela Cortés en la indagatoria de Villa: “Él dice que le pegaron a él”

Este jueves, en Buenos Aires se llevó a cabo la indagatoria de Sebastián Villa en el caso por violencia de genero contra su pareja. El apoderado de la víctima arremetió nuevamente contra el futbolista.

Fernando Burlando es el abogado de Daniela Cortés, la mujer que denunció a Sebastián Villa en pasados días por haberla agredido. Este jueves, el jugador de Boca Juniors compareció en primera instancia ante la ley.

Justamente, en la indagatoria desarrollada en horas de la tarde en la capital argentina, Villa Cano ratificó su denuncia por extorsión contra Cortés.

Sin embargo, el representante de la antioqueña dijo para ‘América TV’ que en la comparecencia ante la justica el colombiano: “Villa estuvo muy rígido, muy estructurado. Decir que tú mujer te roba dinero que tenés sin llave en tu casa, no es de un hombre. Solo un machista puede interpretar lo que quiso decir”.

"En realidad, no se recibió declaración indagatoria, sino que ratificó la denuncia a Daniela por extorsión. Fueron tres horas de escuchar cosas insólitas. Cuando Daniela tenga acceso a la declaración, se va a enojar mucho lo que dijo este hombre", señaló el experto en derecho.

Y con tono sarcástico, Burlando añadió: "¿Sabés cuál fue la última pregunta mía para pegarle una bofetada a este chico? '¿Usted tiene conocimiento de la pericia psicológica, que dice que Daniela vivió escala muy grave, número once?'. Si un tipo que tiene una pareja, que no la reconoce como pareja. La dama que estuvo con él, durante dos años, que no es nada, denuncia violencia género... Y después él va y, frente a lesiones y reconocimiento de profesionales de jerarquía, que dicen que hubo violencia de género; él dice que le pegaron a él. Eso no va".

El jurista cerró sus declaraciones diciendo que "él decía que no era la novia, que no convivía, pero cuando estaba en Argentina estaba 15 días con él. Decía que eran novios o noviecitos. Yo le digo: 'Dígame, ¿tiene anillo de compromiso?'. Me responde: 'No, tenemos los mismos anillos; pero no de compromiso".

