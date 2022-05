Abogado del caso de supuesto abuso sexual de Sebastián Villa: "Le decía que dejara la bobada"

"Lo que hicimos nosotros es incorporar en la denuncia fotos de la pierna y el rostro. Además, de una atención médica. Cuando ella sufre el abuso sexual, al otro día se fue a un hospital por los dolores del cuerpo. Volvimos a buscar la historia clínica y surge que la fecha es otra, pero afirman que tenía muchos dolores y que tiene síntomas de un abuso sexual. El doctor le pregunta si la abusaron y una persona que estaba ahí le dice que no diga qué había pasado. Tenía mucho temor de lo que pudiera suceder", eso expresó el abogado de la presunta víctima de abuso sexual y tentativa de homicidio por parte de Sebastián Villa, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Los hechos ocurridos en 2021 salieron a la luz en los últimos días y ese es el tema de conversación, en estos momentos, en Buenos Aires. Por eso, en el programa radial contactaron al abogado para conocer de primera mano la denuncia y lo que siente la presunta víctima.

"Presa de un profundo temor. estaba ella La corte nacional de esta República, establece que las víctimas de abuso sexual demoran siete años en denunciar. Ella le comentó al Fiscal que, la relación con Villa se finalizó. No tiene comunicación con nadie de su entorno. Si bien era una persona agresiva desde lo verbal, no lo había sido en lo físico. Con la simple cachetada, ella se quiso ir, pero no pudo y ahí pasa el abuso sexual. Ella le preguntó "¿por qué me hiciste esto'" y solamente le decía que "dejara la bobada" y términos de Colombia, para incentivarla a que no lo denunciara. Él le decía que le daba para comer a gente de su familia y que él era gente de bien", añadió.

Además, quiso resaltar que "ella es una chica de provincia, una persona común y corriente, no sabía qué podía pasar. No es una figura pública la cual pueda tener influencias. Ella se motivó cuando llegó al estudio y contó su relato, pero se necesitaban pruebas. Muchas veces, entiendo que la denunciante no tiene pruebas, le puse un equipo de psicólogos para acompañarla en estos tres meses y dio pruebas sólidas, para demostrar el hecho".

Sobre los acercamientos con los allegados a Sebastián Villa, el abogado fue tajante a la hora de revelar que "el último contacto fue el que denunciamos, en el que quisieron generar influencia en ella y también buscaron a una testigo para que no declarara. Por eso la urgencia de que se declare mañana mismo con las personas que pueden dar fe de lo que paso".

Y, concluyó: "El abuso se produce estando los dos solos, pero hay gente que puede dar fe de que ellos estuvieron en ese momento. La realidad es que no prefiero pronunciarme en lo que hizo Boca Juniors con Villa, para ponerlo de titular".