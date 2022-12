Achraf Hakimi, de ser descarte en el Real Madrid a 'explotar' con el Borussia Dortmund

El lateral quien llegó a préstamo procedente de los españoles hace un año, se ha consolidado en la titular indiscutible del cuadro alemán. Sus dos dobletes en Champions han generado que el club blanco opte por su regreso. El lateral será titular contra Barcelona.

Sus dos dobletes en la Liga de Campeones le han puesto en primera línea y, a sus 21 años, Achraf Hakimi, el internacional marroquí cedido por el Real Madrid al Borussia Dortmund vuelve a jugar el miércoles en 'Champions' en el Camp Nou barcelonista.

Publicidad

Llegado en el verano (boreal) de 2018, tras algunas actuaciones con el equipo merengue, este lateral ha explotado en el equipo alemán, donde esta temporada es titular indiscutible, ya sea a la derecha o a la izquierda, incluso en el centro del campo, pero siempre mirando a la portería contraria.

El pasado 2 de octubre en Praga contra el Slavia (2-0), en la segunda jornada de la competición, marcó los dos goles de su equipo: ¡El primer doblete de un marroquí en la 'Champions'! "Hakimi hizo en la banda derecha un partido extraordinario, fue decisivo", dijo entonces su director deportivo, Michael Zorc.

Yony González y un cabezazo salvador: le dio el triunfo 1-0 a Fluminense sobre CSA, en Brasil

Un mes más tarde, Achraf repitió en un contexto más difícil contra el Inter de Milán. Perdiendo 2-0 al descanso, el Borussia remontaría para ganar 3-2: Achraf, prácticamente colocado de extremo en la segunda parte, marcó el primero y el tercer gol del Borussia Dortmund.

Publicidad

'Energía... que electriza'

"Ha tenido un rendimiento de alto nivel", dijo el mánager del grupo profesional del Borussia Sebastian Kehl, añadiendo que "participó en todos los goles, sabemos de su calidad. ¡Para nosotros fue el hombre del partido!".

"No fue importante sólo por los goles esa noche", asegura la revista alemana Kicker, afirmando que "también fue la energía que emana de sus carreras y que electriza a la grada. Es su estilo anárquico y sus trayectorias poco ortodoxas que le hacen invisible".

Publicidad

Aunque no destaque por su estatura (1,81 m), Hakimi desprende una potencia física impresionante: su velocidad en carrera es muy superior a la media, y tiene una técnica en movimiento rara para un defensa. En cambio, le queda trabajo en lo que se refiere a rigor y constancia defensiva.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Con la camiseta amarilla y negra, este hispano-marroquí -nacido en Madrid, pero que ha optado por jugar con Marruecos- ha madurado y, sobre todo, se ha beneficiado de minutos que no habría tenido en el Real Madrid.

'Madridista desde pequeño'

Y aunque "sólo" ha marcado dos veces esta temporada en la Bundesliga, sus dobletes europeos muestran que es uno de esos jugadores a los que la presión de las grandes citas da alas. Titular en el último Mundial, el jugador cuenta también con experiencia internacional.

Publicidad

Su cesión de dos años por 5 millones de euros, acaba al término de la temporada, pero sus dirigentes ya han dejado caer que intentarán conservarlo. El sitio especializado Transfermarkt estima que valor de mercado actual es de 30 millones de euros, es decir, casi el mismo precio que el Borussia Dortmund pagó por Mats Hummels (30,5 millones), un campeón del mundo de 30 años.

Paradójicamente, sus hazañas en el tablero europeo no van a facilitar el trabajo de los alemanes: "Rendimientos como ese no pasan inadvertidos en Madrid, aunque el técnico del Real, Zinedine Zidane, no sea necesariamente un partidario de los jóvenes salidos del centro de formación" del equipo blanco, comentó Kicker.

Publicidad

Real Madrid quiere revancha frente al PSG y el City junto al Tottenham, buscarán su clasificación

Hakimi mismo no oculta su deseo de volver a jugar con el club que lo fichó con 16 años para sus categorías inferiores: "soy un aficionado del Real Madrid desde pequeño y me gustaría triunfar en el equipo de mi vida", había confesado en una entrevista a finales de 2018.

Seguro que si el miércoles logra hacer daño en Barcelona, sus deseos podrían estar un pasito más cerca.