Achraf Hakimi no le cerró la puerta para volver al Real Madrid: “No es una despedida"

El marroquí Achraf Hakimi aseguró que su marcha al Inter de Milán "no es una despedida", porque "de tu casa no te puedes despedir" y el Real Madrid "siempre será el hogar" donde encontró "la felicidad" y donde fue "mimado y educado para llegar a ser la persona" que es "ahora mismo".

"Nunca habría imaginado que podría llegar este momento. No es una despedida porque de tu casa no te puedes despedir, te puedes alejar pero siempre será el hogar donde encontré la felicidad y los valores que me han hecho crecer", escribió en su perfil de Instagram.

En su mensaje horas después de que el conjunto blanco y el Inter de Milán confirmaran el acuerdo para su traspaso hasta el 30 de junio de 2025, después de dos temporadas cedido en el Borussia Dortmund alemán, Achraf recordó que llegó al Real Madrid con 6 años

"El Real Madrid es mi casa, fui criado, mimado y educado para que llegara a ser la persona que ahora mismo soy. En el Real Madrid no solo se forman deportistas. Entré por la puerta de Valdebebas con 6 años sin poderme imaginar lo feliz que iba a ser allí dentro", apuntó.

El lateral dio las "gracias a todos y cada uno de los trabajadores del club", así como a sus entrenadores y a todos sus compañeros, "la mayoría amigos de verdad", que le "han acompañado en esta bonita etapa de mi vida".

"Por último agradecer a todos los madridistas que me apoyaron y que seguirán apoyando al equipo en todo momento. Ahora será uno más de ellos. Muchas gracias Real Madrid.

¡Hala Madrid!", firmó el internacional marroquí, que acompañó su mensaje con sendas fotos como madridista cuando era un niño y luego como ganador de la Liga de Campeones en 2018 en Kiev.