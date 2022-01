Acusan a un DJ de contagiar de COVID-19 a Lionel Messi: incluso lo amenazaron de muerte

Una de las noticias que más ha dado de qué hablar en este inicio de año tuvo a Lionel Messi como protagonista, luego de que se confirmara su contagio de COVID-19, obligándolo a permanecer en Argentina, mientras hace la cuarentena y logra recuperarse.

Frente al acontecimiento, las repercusiones no se han hecho esperar. De hecho, algunos buscan culpables, señalando al DJ, Fer Palacio, quien compartió junto al astro argentino en las festividades navideñas, luego de haber estado en la gala de los Coscu Army Awards.

En dicho evento, realizado por el streamer Martín Pérez Disalvo, se entregaron premios a lo más destacado de Twitch en el 2021. Lo particular es que, días después, el propio 'Coscu' confirmó que hubo algunos casos positivos y confirmados de coronavirus.

El orden de las cosas era que se aislaran todos los que estuvieron presentes. No obstante, Fer Palacio apareció en la fiesta de final de año junto a Lionel Messi, generando la reacción de miles, quienes lo culparon. Por eso, el propio DJ salió en su defensa.

"Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID-19 y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes. Ayer, me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo coronavirus" publicó.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

En lo futbolístico, está claro que Lionel Messi se perderá los partidos contra Vannes, por la Copa de Francia, y frente al Olympique de Lyon, el próximo domingo, por la Ligue 1. Su reaparición puede ser el próximo 15 de enero, ante Brest. Eso sí, no es oficial y se debe esperar la confirmación.