Ada Hegerberg: “El fútbol femenino no debe perder su sitio a pesar de la situación actual”

La jugadora del Lyon, de Francia, y quien fue Balón de Oro en el 2018, dio una entrevista y afirmó que aunque el balompié femenino está en segundo plano, se debe seguir luchando porque está cogiendo fuerza.

El fútbol femenino, en plena consolidación, "no debe perder su sitio" por la crisis del coronavirus, afirmó la delantera noruega del Lyon y Balón de Oro en 2018, Ada Hegerberg, en una entrevista con AFP.

Publicidad

Barcelona, entre la crisis directiva y rumores fuertes de corrupción al interior del club

P. ¿Cree que la actual situación puede perjudicar el desarrollo del fútbol femenino?

R. "Es primordial que el fútbol femenino no pierda su sitio. El masculino pasa primero, con las interrogantes sobre el dinero y la reanudación de los campeonatos, pero es muy importante que el fútbol femenino mantenga su progresión. Estaremos en segundo plano durante todo esto, pero es crucial que no acabemos aún más atrás. El fútbol femenino está todavía dando sus primeros pasos, así que debemos continuar peleando por nuestros derechos como antes de la crisis".

P. La Eurocopa femenina de 2021 ha sido desplazada para dejar sitio a la Eurocopa masculina. ¿Tiene la sensación de ser las grandes olvidadas por el parón del fútbol?

Publicidad

R. "Es un auténtico debate. Leemos sobre los cambios que hay que hacer. Entiendo la importancia de los derechos de televisión, porque también nos beneficiamos como equipos femeninos de clubes masculinos que cobran ese dinero. Necesitamos el fútbol masculino para ser estables y para desarrollarnos hasta que podamos autofinanciarnos. Los mayores clubes femeninos están en dificultades, así que podemos imaginar hasta qué punto esta crisis va a afectar a los equipos femeninos".

P. ¿Cree que se podrá terminar la temporada 2019-2020?

Publicidad

R. "Honestamente, será muy difícil acabar. El fútbol es importante para la gente, puede volver a unir de nuevo, pero hay tantas partes de la sociedad en riesgo ahora que es difícil para mí decir 'sí, debemos reanudar la temporada'. Todo es tan incierto, no sabemos si el campeonato se va a reanudar o si va a ser anulado".

Las memorias de Francisco ‘Pacho’ Maturana: Italia 90, Nacional y ‘El Pibe’ Valderrama

P. ¿Cómo vive el confinamiento?

R. "Es una situación a la vez muy simple y muy rara. Hago como todos, intento mantener la calma y confío en que la normalidad volverá relativamente rápido. Hablo con mi familia en Oslo, pero decidí quedarme en Lyon. Mi fisio viene a mi casa y tiene todo el equipo para mi rehabilitación (tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a finales de enero)".

Publicidad

P. ¿Por qué se quedó en Lyon?

R. "Dudé en volver a Noruega, pero finalmente me quedé. Aquí tengo mi bici, mi balcón y los fisios están a mano. Intenté ir a Polonia, donde vive mi marido, pero están confinados también y las fronteras están cerradas. Es duro estar lejos de la familia, pero decidí quedarme".

Publicidad

P. ¿Logra seguir ejercitándose sola?

R. "Desde pequeña siempre he sido muy disciplinada. Dependes de ti misma cuando estás lesionada, pero es una oportunidad para crecer. Así que intento explorar nuevos aspectos de mi personalidad y de mi juego para volver más fuerte"

P. ¿Cómo hace eso?

R. "He visto muchos vídeos. Puedes hacer progresar tu juego de muchas maneras sin tocar un balón. Miro muchos de nuestros partidos, me observo. Para mí, la visualización es la parte más importante de la preparación mental. He vuelto a ver la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada, lo confieso, sólo para tener buenas sensaciones (Lyon ganó la Champions venciendo 4-1 al Barça en la final de mayo pasado)".

Publicidad

El vainazo de Tulio Gómez a los futbolistas, por el dinero que se ganan

P. ¿Qué hace durante el confinamiento?

Publicidad

R. "Leo mucho, pero no muchos libros de fútbol. Ahora estoy leyendo a Ken Follett. Hablo con mis amigos y familia por videoconferencia. Estoy en modo zen, la verdad".

P. ¿Seguirá en el Lyon tras finalizar su contrato en 2021?

R. "He pasado los mejores años de mi carrera en Lyon. Mi cabeza está en Lyon y estoy concentrada en lo que puedo hacer por el equipo. Por ahora, estoy dedicada al 100% al Lyon".

P. ¿Qué le parece el nuevo Real Madrid femenino?

Publicidad

R. "Es muy positivo que tengas al mayor club masculino del mundo ahora invirtiendo en una sección femenina. Así es como debe ir el fútbol femenino. Es el presente y el futuro. Manda un mensaje a los otros clubes".

P. ¿En el Real Madrid en el futuro?

Publicidad

R. "Imposible decirlo. Estoy en el Lyon y comprometida con lo que hago aquí. No puedo decir donde estaré en uno, dos o tres años".