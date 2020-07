Adam Lallana, nuevo compañero de Steven Alzate en Brighton: viene de ser campeón con Liverpool

😁 The first interview with the new man!



💙 "𝗜 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗶𝘁'𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵"#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/8ifYMZudOV