Adebayor se fue de Paraguay, iba para Togo; pero se quedó 'varado' en Benin

El jugador africano fue la contratación estrella del Olimpia y ante la pandemia del coronavirus y el receso del torneo decidió viajar a su país y tuvo un imprevisto.

Con las ligas del fútbol sin competencia en el mundo, muchos jugadores tanto de Europa como de Sudamérica han tomado la decisión de buscar camino rumbo a sus países natales, con el fin de estar junto a sus familiares.

Emmanuel Adebayor fue retenido en Benín, donde hizo escala, pretendía viajar a Togo.



El futbolista fue puesto en cuarentena por 14 días, de acuerdo a las medidas que tomaron con respecto a los viajeros que pasan por el país.



Pasados los 14 días, podrá ir a su país. pic.twitter.com/9AUEH2tJSh — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) March 23, 2020

Ese fue el caso de Emmanuel Adebayor, quien dejó Paraguay con rumbo a Togo; pero en medio de ese viaje tuvo problemas que le impidieron llegar a su destino, tal y como lo reportó 'Tigo Sports'.

"En Benín, la seguridad sanitaria de ese país detuvo a Adebayor y a los demás pasajeros y deberán permanecer en cuarentena por 14 días, para luego poder partir si es que no presenta ninguna complicación", informó el medio paraguayo.

"Mi cuarentena en Lomé (su ciudad natal), como en Benín, me siento como en casa, no me molesta en absoluto", expresó el delantero.

