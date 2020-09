Adolfo Valencia y su relación con 'el Trencito': "Tuve peleas, dice que no me preocupó por él"

José Adolfo Valencia, en la actualidad en el Delfín de Ecuador, también fue otro de los aspectos tratados este sábado en una entrevista extensa que le concedió Adolfo Valencia al sitio web 'Infobae', con motivo de las conmemoración de los 27 años del triunfo 5-0 de la Selección Colombia a Argentina, en Buenos Aires y en el camino de la Eliminatoria al Mundial de USA 1994.

Y es que el 'Trencito' Valencia jugó en el fútbol argentino y dejó una aceptable imagen, luego de vestir los colores de Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central e Independiente de Avellaneda.

Precisamente sobre su hijo, el 'viejo' Adolfo comenzó analizando sus condiciones futbolísticas. "Lo vi bien a José, se pudo desarrollar en tres clubes. No es goleador como yo, pero de toda maneras tiene lo suyo. Es rápido y lo usaban de carrilero. Hizo goles, pero sufrió lesiones y ahora debe cuidarse más para poder rendir al cien por ciento", indicó Valencia padre.

En medio de ese tema, 'el Tren' también habló de la relación que sostiene con José Adolfo y confesó que "tengo poco trato porque nunca me gustó usar el teléfono. Eso nunca lo entendió y tuve peleas porque me dice que no lo llamo ni me preocupo por él. Es mi forma de ser…".

