Adrián Ramos reveló que se fue de Santa Fe por una salida nocturna con sus compañeros

El atacante del América repasó este domingo su carrera y habló de sus objetivos a corto plazo con el conjunto ‘escarlata’, al que regresó después de 11 años.

Adrián Ramos reveló este domingo que su marcha de Santa Fe, en 2006, se debió a una salida nocturna con sus compañeros, que fue castigada por el equipo.

“En Santa Fe teníamos un grupo muy unido, un día salimos a tomarnos una cerveza, era mi primera vez y me quedé dormido, llegué 20 minutos tarde, y Pedro Sarmiento se dio cuenta. Me pareció injusto que solo me cogieran a mí, pero me sirvió para volver a América”, aseguró Ramos, en el live de Instagram que realizó América.

Ramos Vásquez, de 34 años, recordó también el título que consiguió con América, en 2008, antes de marcharse al fútbol de Europa, en donde estuvo 11 años.

“El titulo de 2008 nos marcó a todos. Ese año fue espectacular, empecé jugando y Umaña me sacó, duré sin jugar y Umaña me quería poner de extremo y yo le dije que prefería seguir en la banca. En un partido con el Cali me dijo que iba a jugar por izquierda y ahí volví a coger la titular”, dijo.

“Es difícil trabajar y que no te paguen, más cuando intentas hacer las cosas bien. Fue un año de 10 puntos por cómo se trabajó. Fue un año muy difícil, manejar esa situación es complicada, pero Umaña fue muy inteligente, supo darle manejo, supo motivarnos”, agregó.

Por último, el nacido en Santander de Quilichao, Cauca, se refirió a su paso por el fútbol venezolano, en donde vistió la camiseta del modesto Trujillanos, entre 2004 y 2005.

“Jugar en Trujillanos fue una bonita experiencia. El equipo iba a descender. A mí me preguntaron en una entrevista que qué pensaba de eso, yo les conteste que quería clasificar a la Sudamericana, y a falta de un partido lo había conseguido”, finalizó.