Adriano y sus confesiones: “No dejé de beber y al final tuve que dejar el Inter”

El exdelantero brasileño, de 36 años, recordó el duro momento que tuvo que vivir en Italia, tras la muerte de su padre, situación por la que terminó sumido en el alcohol.

Adriano Leite Ribeiro fue de esos jugadores que con su capacidad goleadora se hizo un nombre en el mundo del fútbol, pero que lamentablemente, encontró el final de su carrera de manera prematura.

"Comencé a sentirme muy solo, estaba triste y deprimido en Italia, así que comencé a beber. Solo lo hice todas las noches, bebí todo lo que tenía delante: vino, whisky, vodka, cerveza, mucha cerveza, no dejé de beber y al final tuve que dejar el Inter”, aseguró ‘El Emperador’ en entrevista con la revista brasileña ‘R7’, al referirse sobre el fallecimiento de su progenitor.

El futbolista, quien estuvo en tres épocas distintas con el Inter (2001-02), (2003-08) y (2008-09), admitió que el club se prestó además para dar una versión diferente a sus problemas con las bebidas alcohólicas.

"No sabían cómo esconderlo, me emborraché por la mañana en las sesiones de entrenamiento, me llevaron a dormir a la enfermería y a la prensa se le dijo que tenía dolores musculares. A mi alrededor, amigos que no hicieron nada más que llevarme a fiestas, con mujeres y alcohol, sin pensar en nada...De vuelta en Brasil dejé los millones, pero compré la felicidad”, finalizó Adriano.