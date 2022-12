Agente de Zinedine Zidane: “No creo que vaya a Inglaterra, no le atrae ese estilo”

El técnico francés, quien ganó tres Champions League consecutivas con el Real Madrid, y dejó el mando del equipo merengue para la actual temporada, ha sido vinculado en las últimas semanas con el Manchester United.

Alain Migliaccio, agente de Zinedine Zidane, habló sobre los rumores que sitúan al francés en Inglaterra, pero ante la actualidad del timonel, mencionó que está en un receso, tras sus tres temporadas con el Real Madrid.

‘The Sun’ destacó en un reportaje que Zidane vivía momentos de estrés con el equipo español y "en los que no se daba cuenta de que estaba entregado a su trabajo de seis de la mañana a once de la noche los siete días de la semana".

Sobre esa situación, Migliaccio destacó que “estaba agotado a nivel nervioso. Ha elegido vivir un año sabático y no va a retroceder".

Adicional a esto, fue tajante y respondió a ‘Journal duDimanche’ que "no creo que vaya a Inglaterra. No es su estilo. Lo he hablado con él y la verdad es que no le atrae", concluyó.

