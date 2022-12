Ahmad Ahmad, nuevo presidente de la Confederación Africana de Fútbol

El malgache fue elegido este jueves, en Adís Abeba, como máximo dirigente del balompié africano, tras imponerse en las elecciones a Issa Hayatou, quien estaba a cargo de la institución desde 1988.

Ahmad, presidente de la Federación de Madagascar, obtuvo el voto de 34 de las 54 federaciones africanas, por 20 de Hayatou, según los resultados oficiales comunicados a la asamblea general de la CAF.

Con una discreta carrera como jugador y entrenador, Ahmad, de 57 años y padre de dos hijos, alcanzó la presidencia de la Federación de Madagascar en 2003.

"Cuando intentas hacer algo, significa que puedes hacerlo. Si hubiera pensado que no podría ganar no me hubiera presentado", señaló al finalizar la votación.

Hayatou, vicepresidente de la FIFA, dejará como legado haber incrementado el número de equipos africanos en el Mundial y haber logrado aumentar la financiación para las competiciones continentales.

"Su excelencia Issa Hayatou ha dado mucho al fútbol africano, pero es tiempo para él de dar un paso atrás", señaló George Afriyie, vicepresidente de la Federación de Ghana.