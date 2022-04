"Ahora que no juego más, lo puedo decir": Sergio Agüero envió un contundente mensaje a Pep Guardiola

Luego de que Sergio Agüero anunciara su retiro del fútbol, tras sufrir algunos problemas cardiácos, se ha mostrado mucho más activo en redes sociales. Allí, habla de absolutamente todo, en especial de algunas situaciones que vivió a lo largo de su carrera como deportista.

Por eso, tras el encuentro de Manchester City contra Atlético de Madrid, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, el 'Kun' se puso activo y reveló una particular anécdota que tuvo como protagonistas a Phil Foden y Pep Guardiola, excompañero y exentrenador del argentino en los 'cityzens'.

"Mi jugador favorito es Phil Foden y, como siempre, cambia el partido. Ahora, no sé cómo es el tema, pero Pep (Guardiola) ponlo un poquito más a Foden. Ahora que no juego más, lo puedo decir. Una vez me lo preguntaste y te dije, ese hombre la 'rompe', y te lo vuelvo a decir", afirmó.

