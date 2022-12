"Al hermano del 'Tren' Valencia hay que fritarle un marrano para poder llenarlo, eso se acabó"

Este martes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Faustino Asprilla y su amigo y excompañero de Selección Colombia tuvieron un jocoso cruce, en el que recordaron las inivitaciones a la finca del tulueño.

Ya son populares y conocidas las bromas de Faustino Asprilla imitando y recordando viejas vivencias en la Selección Colombia con Adolfo'el Tren' Valencia. Este martes, no fue la excepción, en medio de una entrevista al nacido en Buenaventura, justo en el momento en el que el sitio oficial de la Bundesliga recordó uno de sus goles con Bayern Múnich.

Adolfo 'Tren' Valencia y tres palabras en alemán: deme el balón, el billetico y tomar cerveza

Así, Valencia comentó que "es muy bueno recordar, como lo que hacemos nosotros, que nos invitas a un partido allá en la finca, haces 'combito' con la gente de Nacional, los que te quisieron y nos haces reír, compartimos allá un asado".

De inmediato, apareció la respuesta de Asprilla. "Ya me quebraron, esos partidos en diciembre del bolsillo mío se acabaron. Ya me quebraron. Si el 'Tren' viniera solo uno lo invita, pero es que se trae todo Buenaventura para acá. Eso llega con el hermano, el hermano come más que él, hay que fritar un solo marrano para el hermano".

Ahí llegaron las sonrisas de los dos históricos hombres del seleccionado colombiano y también del equipo de la mesa de trabajo que lidera Javier Hernández Bonner. De esa forma, se alivian las tardes en medio de la pandemia del coronavirus, en el espacio de 'Blog Deportivo'.

Publicidad