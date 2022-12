Al ritmo de J Balvin, Ezequiel Garay baila durante su cuarentena por coronavirus

El defensor del Valencia, quien en las ultimas semanas se confirmó esta infectado por el COVID-19, subió un video a sus redes sociales donde se le ve lleno de optimismo y con la mejor energía.

El zaguero central del Valencia, Ezequiel Garay bailó al ritmo del J Balvin durante su aislamiento obligatorio por el coronavirus. Este viernes, el argentino publicó en sus redes sociales una pieza audiovisual donde se le ve muy optimista.

Publicidad

Un milagro en tiempos de crisis: futbolista del Ajax despertó del coma, casi tres años después

Además, acompañó el contenido con el siguiente mensaje: “Porque estoy encerrado. Porque pronto se acaba mi aislamiento. Porque estoy feliz por mi rodilla. Porque hay que inventar. Porque hay que reír. Porque hay que distraerse. Porque mi mujer me retó en el challenge que viralizó en Instagram. Por esto y mucho más, he hecho este vídeo. Y lo más sorprendente es que mi rodilla me limita los pasos, pero me deja bailar. ¿Os habéis reído de mí o conmigo?”.

Domicilios para los jugadores de Nacional: una herramienta para 'sudar la gota gorda'

Así, el subcampeón del mundo con Argentina en 2014 sobrelleva su cuarentena a causa del virus. En España ya son más de 64.000 los contagiados con el COVID-19, y los 4800 fallecidos.

Publicidad

Paulo Dybala y su recuperación: “Ahora estoy mucho mejor, estoy tratando de entrenar”

Vea el video de Ezequiel Garay: