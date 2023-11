Aldair Valenciano: "Mi papá me dice que ojo con el alcohol, con la rumba, que no repita sus errores"

En un caso sonado en nuestro país se convirtió la detención de Iván Valenciano en Estados Unidos por conducir bajo los efectos de alcohol y estar involucrado en un accidente de tráfico, mientras que iba en una camioneta de marca BMW en la ciudad de Miami. Por el hecho, el exjugador del Junior y de la Selección Colombia fue reseñado por las autoridades y posteriormente dejado en libertad.

Y para hablar del tema relacionado con los problemas que tuvo que encarar Iván Valenciano, en Gol Caracol hablamos con Aldair, el hijo del 'Bombardero' que en la actualidad juega en el Trujillanos, del fútbol venezolano.

"Fue algo que me sorprendió, de verdad tengo mucha comunicación con mi padre. De hecho, hace poco estábamos hablando. Me sorprendió mucho la repercusión que tuvo porque lo exageraron demasiado, fue algo no tan grave. Se dijo que drogas y demás, algo que no es cierto", dijo el hijo de Iván Valenciano en charla con Gol Caracol.

¿Por qué cree que se exageró en el tema de la detención de Iván Valenciano?

"Me incomoda mucho que le pongan la etiqueta de alcohólico, cuando en realidad no es así. Es una persona que superó eso hace mucho tiempo, que tiene una vida en Estados Unidos, trabaja con niños, está haciendo las cosas bien y por un accidente los tilden de esa manera, cuando no es así".

Iván René Valenciano COLPRENSA

¿Cómo tomaron en la familia lo sucedido con Iván en Estados Unidos?

"La verdad el accidente nos tomó por sorpresa, nos preocupamos porque no le haya pasado nada a él, pero por el tema del alcohol nos tiene muy tranquilos. Sabemos que lo ha superado de gran manera y que lleva 5-6 años bien. Siempre lo hemos apoyado, lo vamos a seguir apoyando. Ahora mismo, él se encuentra feliz, con su escuela, con sus niños; no tiene ningún tipo de problemas, ya la gente que diga un montón de cosas, uno no puede controlar eso, pero mi papá es una persona feliz, tranquila, con su esposa. Tiene aquí en Colombia a su familia e hijos".

Los consejos de Iván René Valenciano a su hijo Aldair

Aldair Valenciano contó que su padre siempre le ha inculcado valores e ir por el camino del bien. Así comentó que "siempre he recibido muchos consejos de él, para nadie es un secreto que él ha cometido muchos errores en su carrera. Mi abuelo, que en paz descanse, también cometió muchos y siempre trata de enseñarme eso. Siempre me está diciendo el tema del alcohol, de la rumba, de la comida; que coma bien, que me cuide. Siempre trato de tener eso en mi mente, le agradezco que me aconseje, que me hable de fútbol y de cosas de la vida. Es importante para mí".