Alejandro Montenegro dice que no odia a Daniel Cataño, pero anuncia demanda por lesiones

A diario se siguen sumando episodios al tema del escándalo producido el domingo anterior en el estadio Murillo Toro, en donde un hincha del Deportes Tolima entró a la cancha y agredió a Daniel Cataño , jugador de Millonarios. Por esa razón no se pudo ni siquiera dar el toque inicial en el partido de la cuarta fecha, de la Liga I 2023 del fútbol colombiano.

Y este jueves, en 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', habló Alejandro Montenegro, el protagonista del episodio y que también fue empujado y lanzado al terreno de juego por parte de Cataño, quien reaccionó ante la agresión de esa manera.

De entrada, a la mesa de periodistas el hincha del 'pijao' contó los detalles que lo llevaron a ingresar a la cancha del Manuel Murillo Toro.

"Me dejo llevar de las provocaciones que hace Daniel Cataño hacia las tribunas y, sin medir las consecuencias, salto las vallas de seguridad", afirmó Montenegro en primera instancia.

Igualmente, aseguró que su accionar se debió a causa de los gestos que realizó el jugador de Millonarios, que según él, las cámaras de televisión no captaron en el momento.

"Todo se resume a que Daniel hace todo tipo de gestos hacia la tribuna, viene una secuencia, pero claro eso no es justificación para lo sucedido. Sí hubo gestos de provocación, pero las cámaras no lo alcanzan a grabar", reveló.

De otro lado, habló del momento que en una tribuna del escenario ibaguereño lo aplaudió por propinarle el golpe a Cataño.

"En ese momento comienzo a reaccionar, comienzo a pensar qué hice; en el momento no es relevante. Claro, en el momento en el que Policía me va sacando del estadio", agregó Alejandro Montenegro.

Si la agresión se debió a que Daniel Cataño falló un penalti con el Tolima en la final contra Nacional del primer semestre del 2022, Montenegro dijo que "no, el tema realmente fue por la forma de ser de Daniel, son muchos hinchas que se sienten dolidos".

Cuando fue consultado por los periodistas sobre su rencor contra Daniel Cataño, su respuesta fue la siguiente: "Yo no lo odio, nunca lo he dicho, odiar a una persona es algo extremo, para mí él cometió un error como futbolista, que lo puede cometer cualquier persona. Es la forma de ser de él, ‘mérmele’ con la hinchada, que se sienten dolidos con Daniel".

Pese a que se excusó por su accionar, insistió que "no vamos a tapar un error con otro error, la agresión es mutua, pero limpiar a una persona y a la otra dañarle la imagen, no es justo. El tema más grave es porque Daniel es una figura pública, si fuera un hincha el que hubiese muerto, gracias a eso, la situación no es tan rimbombante".

De otro lado, se conoció que Alejandro Montenegro tomará acciones legales en contra del deportista de Millonarios por lesiones personales.