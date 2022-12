"Alemania no me gusta cómo juega", confesó Jorge Sampaoli

El técnico de la Selección Argentina le dio un vistazo a los equipos más fuertes que llegarán al Mundial de Rusia-2018.

Se viene el Mundial de Rusia-2018 y desde ya comienzan a elaborarse los listados de favoritos a pelear por el título.

Y este lunes, el que destapó sus candidatos para ganar la Copa del Mundo rusa fue Jorge Sampaoli, técnico de la Selección Argentina.

"Para mí, Brasil, Francia y España están un paso adelante de nosotros, por tiempo de trabajo. A Alemania no lo nombro porque no me gusta cómo juega", dijo Sampaoli, en una nota publicada por 'Olé'.

El entrenador argentino también se refirió a su equipo. "El estilo del equipo es atacar con seis jugadores y defender con cuatro. Eso se mantendrá más allá del sistema".