Alex Ferguson incumplió un contrato con Tottenham antes de llegar al Manchester United

El histórico entrenador escocés dejó plantado a los ‘spurs’ para tomar las riendas de los ‘red devils’, reveló este miércoles Irving Scholar, antiguo presidente del equipo londinense.

En 1984, el inglés Keith Burkinshaw dejó el banquillo de White Hart Lane después de desavenencias con la directiva de los 'spurs', pese a que conquistó una Copa de la UEFA y dos títulos de la FA Cup (Copa de Inglaterra) en las tres temporadas anteriores.

En una entrevista con el diario británico ‘The Sun’, Scholar aseguró que llegó a un acuerdo con Alex Ferguson para que tomara las riendas del equipo y que, incluso, se dieron la mano.

Sin embargo, el técnico escocés, que había ganado con el Aberdeen una liga (1980), tres Copas de Escocia consecutivas entre 1982 y 1982 y una Recopa -victoria sobre el Real Madrid- en 1983, dio marcha atrás en el trato.

"La verdad es que había estado negociando un acuerdo con Alex Ferguson. Hablamos largo y tendido y le dije que yo era un tipo chapado a la antigua, alguien para quien lo más importante es cumplir lo pactado después de un apretón de manos. Eso es algo concreto", declaró Scholar.

"Una vez que haces eso ya no hay marcha atrás. Y eso fue lo primero que le dije cuando nos reunimos. Todo estaba cerrado (...) y le pregunté si estaba seguro de que estaba preparado y me contestó: 'Sí, estoy seguro', y nos dimos la mano. Sin embargo, como todos saben, no cumplió lo prometido", añadió el expresidente.

Ferguson no llegó nunca al banquillo de White Hart Lane y antes de poner rumbo, en 1986, al Manchester United, donde se convirtió en uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, tuvo tiempo para ganar una Copa de Escocia y una Copa de la Liga más en el Aberdeen.

"Nunca me dijo por qué (rechazó el acuerdo con el Tottenham). Tengo mis teorías, pero ahora eso no importa. Fue una decepción; se quedó dos años más en el Aberdeen y luego fichó por el Manchester United", subrayó Scholar.