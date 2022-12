Alex Morgan: "Una cosa es Cristiano Ronaldo como deportista y otra como persona"

La futbolista estadounidense se refirió al astro portugués, quien ha tenido escándalos más allá de la canchas. "Todo lo esconde con el dinero", dijo la bella jugadora a una publicación internacional.

"No estoy diciendo que Cristiano Ronaldo no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, no tiene nada que ver. Una cosa es él como deportista y lo que ha conseguido y otra su persona y lo que haya hecho. Y voy a seguir siendo fiel a lo que siento y pienso".

Esas palabras son de la futbolista estadounidense Alex Morgan, quien en una entrevista para 'Sports Illustrated' reiteró sus críticas al portugués, que recientemente fue llevado a juicio por acoso sexual y violación.

Lea acá: David Ospina tuvo barra propia, en el centenario de partidos con la Selección Colombia

Morgan publicó un trino en el momento más duro de las acusaciones de Kathryn Mayorga en contra de CR7 y ahora se sostuvo en sus apreciaciones.

"Las mujeres, hoy, hablan, y es importante escucharlas. Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos pero cuando miras la historia de Ronaldo creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y creo que al final el dinero lo esconde todo”, agregó Alex.





Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.